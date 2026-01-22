Así es la millonaria casa de ElXokas: El 'streamer' invitado a 'El Hormiguero' del jueves 22 de enero

Con 34 años y millones de seguidores a sus espaldas, Joaquín Domínguez (Lugo, 1991) es una de las personalidades en internet más conocidas tanto en España como en Hispanoamérica. En sus inicios, como la mayoría de 'streamers' de éxito de hoy, empezó retransmitiendo sus partidas de 'World of Warcraft' por hobby, sin intenciones de conseguir la cantidad de seguidores con los que cuenta en la actualidad: 4,4 millones en Twitch, 1,3 millones en Instagram, 2,8 millones en YouTube o 1,5 millones en X.

Sus 'streams' se comenzaron a hacer virales más allá de su público nicho, sobre todo, tras el clip 'Esto no es un juego' en el que criticaba el pasotismo ante una mala partida en un videojuego, gracias a su tono serio. Ese momento, más tarde, se convirtió en un meme en internet y se empezó a usar en diferentes contextos, dándole mayor visibilidad al gallego.

ElXokas desde su antiguo estudio de grabación. / ·

Considerado por sí mismo como el mejor creador de contenido del panorama, ElXokas solía grabar en un cuarto en su antiguo piso en Madrid, situado en un quinto sin ascensor. Sin embargo, gracias a los ingresos cosechados en las plataformas de streaming, su patrimonio fue subiendo hasta poder permitirse el ático doble de dos millones de euros en el que vive en la actualidad, que además mostró al mundo en un vídeo para su cuenta de YouTube hace un par de años.

"Lo que vais a ver aquí no es una casa cualquiera, es la casa de un puto 'pro'", arranca el lucense. Lo primero que deja ver es el amplio salón reformado, ya que antes eran varios espacios, la cocina y su espacio para trabajar en las retransmisiones, de hecho, comenta que es "un salón y un plató" al mismo tiempo. De hecho, cuenta con varias cámaras, luces y pantallas para que no quede nada al aire.

ElXokas desde la terraza de su casa con vistas a Madrid. / YT

Más allá del espacio de trabajo, destacan los baños y la habitación, que cuenta con un gran ropero abierto y otra televisión que se esconde en el techo cuando no se usa. También tiene una amplia habitación de invitados con su propio baño.

En la planta superior hay una pequeña cocina y sala de estar, donde todo gira entorno a otra pantalla móvil que puede enfocar desde al sofá, hasta la terraza: "Para ver algún partido de Champions, Gran Premio o un evento guapo con los colegas mientras tomamos una birra", apunta ElXokas.

Otro de los elementos importantes del hogar es el gimnasio, que también está en la segunda planta, que no tiene nada que envidiar a cualquier 'gym' comercial, con mancuernas, bancos, máquinas y una bicicleta estática: "Ahora ya no hay excusa", apuntaba.

La joya de la corona, sin embargo, es la terraza, "lo mejor de la casa", desde la cual se puede ver una impresionante panorámica de Madrid y amueblada con sofás, una mesita para albergar a diferentes personas y con una barbacoa. También tiene un espacio cerrado para poder estar durante los meses de frío, donde quería poner calefactores para "disfrutar de las vistas" en invierno.

Está claro que ElXokas no vive nada mal y todo ello tras años de trabajo y de conseguir sumar a la causa a mucha gente gracias a su estilo directo y sincero, que le han permitido ir creciendo hasta poder canviar un pequeño piso en la capital española, por un gran dúplex al alcance de los más afortunados.