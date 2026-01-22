Famosos
Así es la millonaria casa de ElXokas: El 'streamer' invitado a 'El Hormiguero' del jueves 22 de enero
El gallego compartirá espacio con Pablo Motos esta noche y hace dos años abrió las puertas de su nueva casa para mostrársela a su comunidad
Con 34 años y millones de seguidores a sus espaldas, Joaquín Domínguez (Lugo, 1991) es una de las personalidades en internet más conocidas tanto en España como en Hispanoamérica. En sus inicios, como la mayoría de 'streamers' de éxito de hoy, empezó retransmitiendo sus partidas de 'World of Warcraft' por hobby, sin intenciones de conseguir la cantidad de seguidores con los que cuenta en la actualidad: 4,4 millones en Twitch, 1,3 millones en Instagram, 2,8 millones en YouTube o 1,5 millones en X.
Sus 'streams' se comenzaron a hacer virales más allá de su público nicho, sobre todo, tras el clip 'Esto no es un juego' en el que criticaba el pasotismo ante una mala partida en un videojuego, gracias a su tono serio. Ese momento, más tarde, se convirtió en un meme en internet y se empezó a usar en diferentes contextos, dándole mayor visibilidad al gallego.
Considerado por sí mismo como el mejor creador de contenido del panorama, ElXokas solía grabar en un cuarto en su antiguo piso en Madrid, situado en un quinto sin ascensor. Sin embargo, gracias a los ingresos cosechados en las plataformas de streaming, su patrimonio fue subiendo hasta poder permitirse el ático doble de dos millones de euros en el que vive en la actualidad, que además mostró al mundo en un vídeo para su cuenta de YouTube hace un par de años.
"Lo que vais a ver aquí no es una casa cualquiera, es la casa de un puto 'pro'", arranca el lucense. Lo primero que deja ver es el amplio salón reformado, ya que antes eran varios espacios, la cocina y su espacio para trabajar en las retransmisiones, de hecho, comenta que es "un salón y un plató" al mismo tiempo. De hecho, cuenta con varias cámaras, luces y pantallas para que no quede nada al aire.
Más allá del espacio de trabajo, destacan los baños y la habitación, que cuenta con un gran ropero abierto y otra televisión que se esconde en el techo cuando no se usa. También tiene una amplia habitación de invitados con su propio baño.
En la planta superior hay una pequeña cocina y sala de estar, donde todo gira entorno a otra pantalla móvil que puede enfocar desde al sofá, hasta la terraza: "Para ver algún partido de Champions, Gran Premio o un evento guapo con los colegas mientras tomamos una birra", apunta ElXokas.
Otro de los elementos importantes del hogar es el gimnasio, que también está en la segunda planta, que no tiene nada que envidiar a cualquier 'gym' comercial, con mancuernas, bancos, máquinas y una bicicleta estática: "Ahora ya no hay excusa", apuntaba.
La joya de la corona, sin embargo, es la terraza, "lo mejor de la casa", desde la cual se puede ver una impresionante panorámica de Madrid y amueblada con sofás, una mesita para albergar a diferentes personas y con una barbacoa. También tiene un espacio cerrado para poder estar durante los meses de frío, donde quería poner calefactores para "disfrutar de las vistas" en invierno.
Está claro que ElXokas no vive nada mal y todo ello tras años de trabajo y de conseguir sumar a la causa a mucha gente gracias a su estilo directo y sincero, que le han permitido ir creciendo hasta poder canviar un pequeño piso en la capital española, por un gran dúplex al alcance de los más afortunados.
- Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario
- Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En el futuro, las pensiones serán bastante menos generosas
- Jorge Rey lo confirma: llega un giro radical del tiempo a España con nevadas y frío polar
- Última hora ferroviaria: Dos nuevos descarrilamientos de trenes en Catalunya con 20 heridos
- Hacienda responde cuándo pagará la devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas
- Eneko destapa a Arbeloa: 'No voy a descubrir la pólvora, él era del Atlético de Madrid
- Cuándo se cobran las pensiones en enero de 2026: fechas según tu banco