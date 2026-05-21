Un militar pagó más de 5.500 euros a Hacienda, pero el Supremo acaba tumbando la decisión

Un militar español se vio obligado a pagar más de 5.500 euros a Hacienda. Sin embargo, en una decisión que ha dado mucho que hablar, el Tribunal Supremo ha acabado ordenando que la Agencia Tributaria le devuelva todo ese dinero.

De tener que pagar más de 5.500 euros a recuperar todo su dinero

Específicamente, la sentencia expresa que el organismo debe ingresar al hombre un total de 5.583,86 euros de IRPF más los intereses pertinentes. Y es que todo deriva de una exención fiscal a la que el militar se acogió pero con la que la Agencia Tributaria no estaba de acuerdo.

El escenario trata con el militar habiendo trabajado en el extranjero, concretamente en el Líbano, pero para Hacienda no era posible utilizar la pertinente exención dado que el territorio estaba considerado como un 'paraíso fiscal'.

Con esto, la Agencia Tributaria realizó la lectura de que el militar no podía acogerse a la ventaja tributaria que aparece recogida en el artículo 7.p) de la Ley del IRPF. Pero el Supremo rechazó por activa y pasiva dicho criterio.

28/04/2025 Córdoba.- Los militares de la BRI X refuerzan la seguridad en el Sur del Líbano junto a las Fuerzas Armadas Libanesas. En su constante compromiso por garantizar la seguridad de las comunidades locales, los militares españoles de la Brigada Líbano XLII (Brilib XLII) de Unifil, integrada en su mayor parte por efectivos de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, con base en Cerro Muriano (Córdoba) y bajo control operativo nacional del Mando de Operaciones (MOPS), han intensificado las patrullas conjuntas con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) en su zona de despliegue, en el Sur del Líbano. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA KICO ROMERO / KICO ROMERO / Europa Press

Para el Supremo, todo militar español tiene derecho a acogerse a dicha exención siempre y cuando se realicen misiones internacionales, y se considera que no existe riesgo de evasión fiscal ni ocultación de ningún tipo en el proceso.

En la sentencia se expresa que la decisión de Hacienda carecía de sentido. El motivo de ello es que el organismo contaba con todos los datos relativos a los ingresos del militar, y no había indicio alguno de que se pretendiera intentar fraude alguno.

Asimismo, se considera que este caso puede abrir la puerta a muchos otros militares que también ejercieron en el Líbano y que han podido pagar más IRPF del que debían. Es decir, estamos ante lo que potencialmente no será un caso aislado, sino el primero de muchos.

En definitiva, lo que parecía un simple conflicto fiscal ha acabado en un caso con potenciales consecuencias para muchas otras personas. Y es que al final, queda demostrado que Hacienda debe tener argumentos sólidos para negar este tipo de exenciones.