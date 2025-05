Miley Cyrus revela por qué no hace más giras de conciertos: "No puedo arriesgarme"

Las giras de conciertos resultan uno de los ingresos más importantes para los artistas. Después del lanzamiento de un nuevo álbum, es habitual que los cantantes hagan un tour para acerarse a sus seguidores y tocar en directo. El próximo 30 de mayo, Miley Cyrus estrena su nuevo álbum, titulado 'Something Beautiful'. No obstante, no parece que la cantante esté preparada para subirse al escenario.

Así lo ha contado en el programa 'The Zane Lowe Show', donde ha revelado sus problemas vocales. "No es que no quiera. Cada semana diseño un concepto de gira, simplemente no puedo arriesgarme a dañar mi voz. Tengo un problema en las cuerdas vocales. Mis canciones son grandes; no escribo canciones pequeñas y no hago playback", explicaba.

Además, la hija de Billy Ray Cyrus ha detallado todo lo que supone para su físico. "Parte de [esta decisión es para] mantenerme bien mental, física, espiritual y emocionalmente, y quiero enfatizar lo de físicamente, debido a lo exigente que es una actuación física en vivo", añadía en la entrevista.

La cantante de Tennessee padece una afección llamada edema de Reinke, según ha desvelado ella misma: "Tengo un pólipo enorme en la cuerda vocal, que me ha dado gran parte del tono y la textura que me han convertido en quien soy, pero es extremadamente difícil actuar con él porque es como correr una maratón con pesas en los tobillos".

Para Cyrus, esta afección también le afecta en su vida privada: "Incluso cuando hablo a veces, al final del día llamo a mi madre y me dice: 'Suenas como si estuvieras hablando a través de una radio'. Y así es como sabes que estoy realmente cansada".

La problemática en su voz le ha otorgado una personalidad única, pero también la ha convertido en más frágil. "Tengo la bendición de vivir con una condición que me ha dado una voz realmente superúnica... No estoy dispuesta a extirparme el pólipo porque la posibilidad de despertar de una cirugía y no sonar como yo misma es una posibilidad", explicaba en la conversación.

Esta situación le ha llevado a tomar otro tipo de decisiones, como llevar su espectáculo a la gran pantalla: "Por eso estoy estrenando en cines, porque es algo que se puede ver noche tras noche".

La buena noticia es que Miley Cyrus está preparando un proyecto llamado 'Somewhere Beautiful', donde actuaría en directo para una audiencia reducida en "lugares íntimos, para tener ese momento que no puedes encontrar en un estadio".