ECONOMÍA
Miles de personas guardan esta moneda sin saber que pagan más de 10.000 euros por ella
Esta moneda de 50 céntimos de Francia está causando furor entre los coleccionistas, a pesar de haber estado en circulación habitual.
El creciente interés por una moneda de 50 céntimos francesa decorada con el diseño "La Semeuse" ha disparado su valor hasta alcanzar los 11.200 euros, convirtiéndola en una joya escondida para muchos coleccionistas. ¿Lo más curioso? Que muchas personas la tienen guardada sin saber su verdadero precio.
El secreto de su valor
Se trata de la moneda de 50 céntimos que forma parte de la serie nacional de Euro de Francia, que destaca por su reverso mostrando a una mujer sembrando semillas, un símbolo tradicional agrícola.
Este diseño, una versión moderna basada en una obra de 1887 de Oscar Roty, ha aumentado su valor debido a que el Gobierno francés tiene planes para modificar los motivos nacionales, lo que hace extremadamente rara la circulación de estas piezas con el diseño original.
Aunque externamente es igual que otras monedas de 50 céntimos, su singularidad radica en el diseño, y eso ha hecho que coleccionistas hayan llegado a pagar más de 10.000 euros por ellas, especialmente si están en perfectas condiciones y no han circulado en el mercado en ningún momento.
No todas las monedas de 50 céntimos francesas alcanzan estos precios, ya que el valor depende en gran medida del año de acuñación, el estado de conservación (circulada o sin circular), la presencia de certificación profesional y la demanda dentro del mercado numismático.
Esta moneda es un claro ejemplo de cómo un objeto cotidiano puede esconder un valor mucho mayor al aparente, revelando la riqueza oculta que puede haber en simples piezas que guardamos en casa.
En caso de que, por algún casual, tengas alguna de estas monedas de 50 céntimos en tu poder, asegura con un profesional cuál es su autenticidad y su estado, pues podría ser interesante para estos coleccionistas que están dispuestos a pagar mucho dinero por una pieza en buen estado.
