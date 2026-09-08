Miki Núñez desvela la anécdota que tuvo con Xavi Hernández: "Mi ego se encogió"

Miki Núñez es uno de los cantantes más populares de Catalunya. El artista saltó a la fama gracias a su participación en el programa musical 'Operación Triunfo 2018', donde no consiguió ganar la edición, pero se quedó a las puertas, concretamente en la sexta posición. Además, representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2019 con el tema 'La Venda'.

Hace unos días, el intérprete de 'Escriurem' acudió al pódcast 'Podcars', donde desveló una anécdota que vivió con Xavi Hernández, exentrenador del FC Barcelona, justo antes de actuar en el Spotify Camp Nou con motivo de un partido amistoso entre el FC Barcelona y el Manchester City, cuya recaudación se destinó a la investigación contra la ELA. El encuentro se disputó el 24 de agosto de 2022.

El artista catalán empezó diciendo cómo fue su primera toma de contacto con Xavi: "Fue cuando canté en el Camp Nou, en el partido Barça - Manchester City".

Una experiencia única, debido a que cantó delante de más de 90 mil personas. En un momento dado de la entrevista, el cantante recordó que el ex del Barça es de Terrassa, igual que él.

No obstante, Xavi lo saludó por ser el hijo de la Pozo: "Xavi me dijo: '¿Eres el hijo de la Pozo?'. Mi madre era su profesora en el colegio. Y me dijo: '¿Eres el hijo de la Pozo?'. En vez de preguntarme: '¿Eres Miki Núñez?'. Algo que suelen preguntarme".

Tampoco dudó en reconocer que se quedó completamente en 'shock': "Ahí, mi ego de artista, que lo tenemos muy grande, se encogió".

Además, no fue lo único que le dijo el entrenador de Terrassa, sino que también le pidió que le diese un beso a su madre de su parte.

Noticias relacionadas

Sin embargo, Núñez lo único que quería en ese momento era hacerse una fotografía con él para el recuerdo.