Mikel Iturriaga se enzarza con Dabiz Muñoz por su opinión sobre los alimentos ultraprocesados: "Mal camino llevas"

Mikel Iturriaga es mucho más que el hermano del exjugador del conjunto de baloncesto del Real Madrid y la selección española, Juanma Iturriaga. El joven de los hermanos vascos es un reconocido periodista gastronómico que no duda en expresar sus opiniones acerca de los manjares que prueba o los sitios donde come.

Recientemente, ha protagonizado un pique con el famoso chef del 'DiverXO', entre otros restaurantes de primer nivel, Dabiz Muñoz, a raíz de unas declaraciones del cocinero sobre los alimentos ultraprocesados que no han sentado bien el crítico.

Juanma y Mikel Iturriaga, hermanos con profesiones relacionadas con la comunicación. / RTVE

Dabiz Muñoz y los ultraprocesados

En el pasado, Muñoz habló sobre el tipo de comida que prepara a su hija, que comparte con la presentadora de televisión, Cristina Pedroche. Lo hizo a partir de una pregunta de Pablo Motos en 'El Hormiguero' y contestó que pretende alejar a su pequeña de estas opciones alimenticias: "Nunca le voy a dar bollería industrial, no le voy a dar nunca alimento ultraprocesado ni alimento con aditivos", aseguraba.

Estas declaraciones generaron polémica al ser el chef madrileño la imagen de marca de una conocida cadena de hamburguesas de comida rápida y de haber hecho promoción de otra marca de bollería industrial.

Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero'. / 'El Hormiguero'

Los ultraprocesados destacan por su rapidez en la preparación, pero su consumo recurrente puede comportar problemas de salud al contener elementos poco sanos en grandes cantidades, como azúcares, además de aditivos perjudiciales en consumos continuados.

La respuesta clara de Iturriaga

Ahora, unos meses después, Iturriaga ha abierto de nuevo el melón para criticar la actitud del cocinero, de quien ha destacado su evidente "contradicción": "Esto de no, no, no... yo es que no doy a mis hijos nunca ni ultraprocesados ni aditivos, o sea con esta cosa un poco quimiofóbica rara", indica el periodista en el podcast 'A pachas', presentado por Miriam Cacho y Antonio Pineda.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche están casados desde 2015 y tienen una hija / ABC

También apunta que el camino correcto para la buena educación alimenticia de los niños no es "dar la turra" con la salubridad de lo que comen a diario: "Mal camino llevas porque a los niños no hay que meterles ese rollo en la cabeza de lo que es bueno y lo que es malo con la comida porque ya sabemos en qué acaban estas cosas", advierte desde el tiempo y la distancia a Muñoz.

En su lugar, piensa que lo correcto es explicar lo perjudicial que puede ser alimentarse solamente con estas opciones de comida, pero nunca echando la culpa de comer este tipo de ingestas a las personas que lo hacen, pues no se conocen los motivos: "No se puede criminalizar a la gente que da ultraprocesados a sus hijos porque, o no puede darle otra cosa, o no ha tenido la educación alimentaria que has tenido tú", sentencia Iturriaga.