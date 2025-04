Así es Mikel Arteta en la intimidad: Mujer, hijos y vida privada del entrenador del Arsenal

En pocos minutos arranca el primer partido de los cuartos de final de la UEFA Champions League y el Emirates Stadium de Londres ya espera el pitido inicial que dará inicio al partido del Arsenal frente al Real Madrid. Los 'Gunners' afrontan la eliminatoria con un puñado importante de bajas de algunos jugadores clave, como el central brasileño Gabriel Magalhães o su compatriota en la punta de ataque, Gabriel Jesus.

Sin embargo, el Arsenal está cuajando una temporada muy buena que le ha permitido ocupar la segunda posición de la Premier League inglesa, solamente por detrás de un Liverpool intratable en la competición doméstica.

El cerebro pensante de esta maquinaria es el técnico español Mikel Arteta, quien esta temporada suma su sexto curso al frente del club en el que se retiró como jugador en 2016. Antes, se fogueó al lado de Pep Guardiola como asistente en el Manchester City, entre 2016 y 2019. Más allá de los focos, el donostiarra vive una vida tranquila en la capital inglesa y no es amante de publicitar su vida privada, aunque sí que se saben algunas cosas al respecto.

Por ejemplo, aunque no ha dado muchos detalles acerca de sus padres, se conoce que estos están divorciados, proceso que Arteta vivió todavía como jugador. Con tan solo 24 años se encontraba en las filas del FC Barcelona tras pasar su etapa de formación en La Masía, pero decidió poner punto y final a la aventura catalana para regresar a San Sebastián para jugar en la Real Sociedad, con la esperanza de ayudar en la reconciliación de sus progenitores: "Me sentía muy culpable. No sabía si la separación era por mi culpa, por haber perseguido mi sueño. Nunca sentí que fuese la decisión correcta, pero sentía que era mi obligación volver y reconectar con mis padres y mi familia. Fue un desastre en ese sentido", comentaba en una entrevista a la BBC.

Mikel Arteta durante su etapa en el FC Barcelona y en la Real Sociedad. / SPORT

Quién es la mujer de Mikel Arteta

Arteta está casado con la modelo argentina Lorena Bernal (1981), tras las nupcias en 2010, año en que la familia se mudó a Inglaterra. Su familia llegó a San Sebastián cuando solo tenía 1 año y desde pequeña mostró interés por el modelaje, el arte dramático y el doblaje. A los 17 años ganó el certamen de belleza Miss España, en 1999, algo que le permitió ganarse un nombre en la industria del espectáculo.

Empezó protagonizando campañas publicitarias para marcas como Tommy Hilfiger o Pepe Jeans. Más adelante, su incipiente fama le permitió protagonizar papeles en series de televisión ('Aída' o 'El Comisario') y películas, trayectoria que le sirvió para ganarse una oportunidad en Estados Unidos ('CSI: Miami' o 'The Good Doctor'). Tras convertirse en madre, sin embargo, decidió apartar su vida pública y dedicarse al cuidado de sus hijos, aceptando solamente los trabajos con los que realmente se sienta identificada.

Lorena Bernal en su etapa juvenil como modelo y Miss España.a / ·

Así, últimamente ha centrado sus esfuerzos en proyectos empresariales relacionados con la industria de la moda y la belleza y ha sido embajadora de la ONG de Eva Longoria, Global Gift. Sin embargo, ha salido del letargo mediático en alguna ocasión para aparecer en algunos programas televisivos como 'Tu cara me suena' (2013) o 'Pasapalabra' (2024). También cuenta con su propia empresa de organización de eventos sobre "crecimiento personal y salud mental, emocional y espiritual, y coaching grupal", según comentaba en una entrevista en '¡Hola!'.

Cuántos hijos tiene el entrenador del Arsenal

Arteta y Bernal son padres de tres hijos. El mayor se llama Gabriel y nació en 2009; el segundo fue Daniel, que nació en 2012; mientras que el último fue Oliver, en 2015. Aunque el Arsenal es un club un poco gafe en cuanto a títulos, lo cierto es que se les ha podido ver junto a su padre en el césped celebrando las victorias del equipo, como la Community Shield conquistada en 2023.

Mikel Arteta con sus tres hijos durante una celebración con el Arsenal. / ·

Como curiosidad, Gabriel estuvo presente en un entrenamiento del equipo 'Gunner' en 2023, durante la gira de pretemporada en Estados Unidos, ataviado con la ropa de los técnicos.

Finalmente, la familia suele regresar a España con asiduidad y en el pasado se les ha podido ver disfrutando del País Vasco o del Sol de as Islas Baleares, lugar de vacaciones habitual durante el verano.