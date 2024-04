Mike Tyson intentó colarse en una jaula para pelearse con un gorila

El excampeón de los pesos pesados, Mike Tyson, es uno de los púgiles más famosos de la historia. El boxeador neoyorquino se hizo famosos por sus KO y por la rudeza con la que competía. Sin embargo, una mala gestión de la fama, varios problemas relacionados con las drogas e incluso, una condena por violación, trastocaron su trayectoria.

Tyson ha protagonizado numerosos escándalos, pero a día de hoy todavía siguen sorprendo alguna de sus historias nocturnas. El boxeador, durante uno de los mejores momentos de su carrera, intentó pelear contra un gorila de espalda plateada. De hecho, llegó a ofrecer 10.000 dólares al jefe de seguridad de un zoo para colarse en la jaula, pero no se lo permitió.

Corría el año 1988 y el atleta salía con la actriz Robin Givens. Mientras paseaban por el zoo de Nueva York durante una de sus citas, Tyson quiso sorprender a la intérprete y le dijo: "¿Qué pasaría si entro en la jaula a pelear con el gorila?", tal y como lo recuerda el propio Mike.

"Vi a un enorme ejemplar que parecía el jefe y le ofrecí 10.000 dólares al jefe de seguridad del zoo para que me abriese la jaula y pelearme con el gorila aquel. El animal medía más de 1.80 metros y pesaría unos 200 kilos. Aunque intenté sobornar al encargado, no me dejó entrar en la jaula...", explicaba el boxeador. Una actuación profesional que mantuvo con vida a Tyson, puesto que un gorila adulta medio tiene la fuerza equivalente a 10 hombres.