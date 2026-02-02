¿Quién es Mika, el invitado de hoy de 'El Hormiguero', 2 de febrero?

Comienza una nueva semana en 'El Hormiguero' y el programa presentado por Pablo Motos se prepara para recibir a uno de los cantantes internacionales más conocidos de las últimas décadas. Mika se sienta en el plató de Antena 3 para presentar 'Hyperlove', su nuevo trabajo de estudio, y repasar una carrera marcada por el eclecticismo, la energía y una personalidad artística inconfundible,.

Qué debes saber de Mika, el invitado de hoy de 'El Hormiguero'

Su nombre completo es Michael Holbrook Penniman Jr y nació en Beirut (Líbano) en 1983. Mika creció entre su Líbano natal, Francia y Reino Unido, un cruce cultural que ha influido de forma decisiva en su carrera musical.

Desde muy joven mostró un talento precoz para el canto y la composición, apoyado por una sólida formación clásica. Su salto a la fama se produjo en 2007 con el álbum 'Life in Cartoon Motion', impulsado por el éxito global 'Grace Kelly', que lo situó rápidamente en lo más alto de las listas internacionales.

A lo largo de los años, Mika ha consolidado un estilo propio que mezcla pop, glam, rock y referencias teatrales, siempre acompañado de letras optimistas, autobiográficas y con un fuerte mensaje a favor de la libertad personal.

Entre sus discos más conocidos destacan 'The Boy Who Knew Too Much', 'The Origin of Love' y 'No Place in Heaven', álbumes que reforzaron su conexión con el público europeo y latinoamericano, territorios donde todavía mantiene una base de fans especialmente fiel.

Ahora el artista vuelve con 'Hyperlove', un proyecto que, según él mismo ha adelantado, explora nuevos sonidos sin perder la esencia que lo caracteriza. Un lanzamiento que vendrá acompañado de una gira internacional que lo llevará por diferentes ciudades de Europa y América y que reafirma su posición en el mundo de la música.