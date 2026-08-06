Miguel Torres (40 años), exfutbolista y comentarista: "He tenido que coger yo las riendas de casa, hacerme cargo de levantarme por la mañana y llevar al niño al cole, aunque lo hago habitualmente porque me gusta"

Los que la han probado dicen que la vida de futbolista retirado es especialmente dura porque el jugador lleva toda una vida dedicada al deporte y esta termina de golpe. Sin embargo, hay quien sabe reinventarse y encuentra la motivación en proyectos de distinta índole, como el mundo empresarial o proyectos personales, pero otros siguen ligados al balón al convertirse en comentaristas.

Este es el caso del exlateral de Real Madrid, Getafe, Olympiacos y Málaga, Miguel Torres, que actualmente forma parte de las retransmisiones de La 1 y RNE. De hecho, formó parte del equipo de seguimiento de la selección española junto a otros nombres conocidos como Julio Salinas o Gonzalo Miró, entre otros.

Miguel Torres llegó Málaga procedente del Olympiacos en la última etapa de su carrera. / ·

Más allá de los retos profesionales, Torres habló en 'The Objective' para revelar más sobre su personalidad fuera de plató. Pareja de Paula Echevarría -ex de David Bustamante- tienen un hijo llamado Miguel Jr que convive todavía con ellos.

Aunque no siempre es fácil, tratan de llevar una dinámica que les permita aunar horarios para poder estar con su hijo, todavía pequeño. Sin embargo, en ocasiones no es posible y uno de los dos tiene que hacerse cargo: "He tenido que coger yo las riendas de casa, y hacerme cargo de levantarme por la mañana, llevar al niño al colegio, aunque lo hago habitualmente porque me gusta", comentaba.

Su día a día arranca con una pequeña reunión familiar en la hora del desayuno, junto con Echevarría y después "viste al niño y lo lleva al colegio". Al terminar sus obligaciones paternales opta por dedicarse tiempo a si mismo y en algunas ocasiones ocupa el tiempo entrenando o jugando al golf.

Como tantos otros padres en la actualidad, el trabajo no siempre coincide con el horario escolar y tiene que tirar de sus padres para hacerse cargo: "Puede venir mi madre a hacerse cargo del niño y, al final, somos una familia normal", aprovechando que toda la familia vive en Madrid o las inmediaciones.

Torres tiene la suerte de poder elegir cuándo y con quién trabaja, por lo que no duda en rechazar aquellos proyectos que no le llenan o le apartarían demasiado de su familia: "Si me lo puedo permitir y, sobre todo, si lo puedo ajustar al modelo de vida que tengo con mi familia, pues mucho mejor", comentaba, como sí que lo hizo con 'MasterChef Celebrity'.

Junto con Echevarría forman una relación sólida que empezó en 2017 y que sigue con la llama muy viva a día de hoy. Para ello priorizan los planes familiares siempre que es posible, como excursiones por la naturaleza o el ejercicio físico, aunque su mayor preocupación es el desarrollo del pequeño Miguel.