Miguel Martínez, un español en Australia: "He ahorrado 12.600 euros en menos de seis meses"

Australia se ha consolidado como un destino ideal para vivir. El país no solo es reconocido por la gran cantidad de oportunidades laborales que ofrece, sino también por la estabilidad económica y la calidad de vida que brinda. Además, el entorno natural y urbano hace que vivir allí sea mucho más favorable en comparación con España.

Por estas razones, cada vez son más los españoles que deciden mudarse a Australia. Un ejemplo de ello es Miguel Martínez, un español que se trasladó al país durante seis meses para trabajar en una mina. En uno de los videos que publicó en TikTok, el joven explicó cuánto dinero logró ahorrar durante su estancia laboral.

El creador de contenido empezó diciendo que "antes de daros la cifra me gustaría poneros un poquito en contexto", ya que hacía turnos de dos semanas: dos trabajando y dos de descanso. Por esta razón, aseguró que "de los seis meses son como tres trabajando y tres de descanso".

Sobre el dinero que ha ahorrado durante estos meses, el español se abrió en canal: "En el banco he ahorrado un total de 21.700 dólares australianos y tengo 750 en la fianza de la casa. En total son unos 22.450 dólares, que al cambio a euros, que es lo que os interesa, son 12.600 euros en menos de seis meses".

Martínez comentó que "habrá personas que le parecerá muchísimo", pero "habrá otras que dirán, pues no es para tanto". Sin embargo, señaló que el estilo de vida en Australia es espectacular.

"En estos seis meses que estuve trabajando en las minas fui una semana de vacaciones a Fiyi, fui dos semanas y media de vacaciones a Indonesia, donde pude estar en Nusa Penida, Gili, Lombok, Komodo e incluso Bali", compartió con todos sus seguidores.

No todo queda ahí, debido a que disfrutó de otras actividades: "He surfeado con ballenas, he buceado con tiburones en varias ocasiones y he sobrevolado en avioneta en la gran barrera de coral, entre otras".

"Por no contar toda la ropa, caprichos y veces que he salido de fiesta o ido a comer", destapó. Por todo ello, tiene claro que ir a Australia ha sido un acierto total.