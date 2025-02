Miguel Lago, sobre su nuevo programa en Telemadrid: "¡Teleayuso trayendo a Lago a blanquear el fascismo!"

Este fin de semana, Miguel Lago, tras su paso como colaborador en 'Y ahora Sonsoles', ha hecho su debut como presentador en solitario del programa 'La noche golfa', un nuevo proyecto de Telemadrid. Durante el mismo, ha tomado la oportunidad para atender diversos temas de discusión en torno a su actual labor, hablando tanto de la competencia como de ciertas especulaciones.

Así, pues, uno de los primeros puntos que retrató fue la comparación con 'La Revuelta' de David Broncano. "David Broncano, no te podemos quitar audiencia, pero sí te podemos quitar el público", bromeó, mientras los tertulianos presentes también se encargaron de hacer menciones tanto a 'El Hormiguero' de Pablo Motos como a 'El Intermedio'.

No obstante, lo más interesante llegó después, cuando Lago atendió los rumores que lo vinculan a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Ha habido gente que lo ha visto muy natural, han dicho '¡ya estaba claro, Ayuso le ha dado un programa al facha!' ¡Teleayuso trayendo a Lago a blanquear el fascismo!", siguió satirizando.

"Lo que me avalan son 25 años de carrera, eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Ayuso no me ha dado ningún programa, porque si Pedro Sánchez no se lo ha dado a Broncano, Ayuso a mí tampoco", sentenció.