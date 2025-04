Miguel Bosé revela en 'El Hormiguero' cómo consiguió recuperar la voz: "Te hacen una extracción"

El programa estrella de Antena 3 es 'El Hormiguero' y está presentado por Pablo Motos, siendo también uno de los más longevos en la parrilla de la televisión en España.

Se emite en el formato del access prime time y compite contra su principal rival, 'La Revuelta', con David Broncano al frente.

El formato bebe de las entrevistas diarias a gente interesante de todo tipo, desde cantantes, hasta actores, pasando por deportistas, como el caso de hoy con la presencia del polémico y reconocido cantante español, Miguel Bosé.

Lo ha hecho para promocionar su gira, 'Importante Tour', aunque suele ser habitual que durante le programa se ahonde en la vida de los entrevistados, más allá de la promoción intrínseca.

Así, el artista, de 69 años de edad, ha abordado el tema que más le ha marcado durante los últimos ocho años que se ha pasado sin poder lanzar nueva música. El motivo, según comentaba él mismo, es que "se había formado un problemón" en su organismo: "Tenía infecciones que hacía que el tracto digestivo infectara al resto. Había derivado a muchas cosas", empezaba comentando ante un atento Pablo Motos.

"Era una falta de cierre de cuerdas, que no se habían cerrado bien. Te hacen una extracción de células madres (del estómago) y resulta que no había casi. Me las inyectaron, se absorben y se colocan de forma natural", comentaba el cantante nacido en Panamá.

Tras ello, Bosé tuvo que aprender a cantar de nuevo, aunque reconoce que es más duro "aprender a hablar" otra vez. En este sentido, el intérprete de éxitos como 'Amante bandido' revelaba todo lo que se le pasó por la cabeza antes de volver a subirse a un escenario después de tanto tiempo: "¿Se me habrá olvidado? ¿Me pasará como a Pastora Soler, un jamacuco? ¿Qué va a pasar?", comentaba acerca de sus pensamientos.

Sin embargo, durante todo este tiempo inactivo, contaba con la seguridad emocional de creerse posible que algún día volvería a recuperar la voz: "La iba a encontrar (una solución), era cuestión de tiempo. Era ir descartando falsos diagnósticos. Hasta que di con el problema en Lyon, Francia", explicaba.