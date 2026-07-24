Miguel Bosé (70 años): "Me levanto a las 5:30 sin necesidad de despertador. Y a partir de ahí empiezo las labores cotidianas: niños, familia, oficina, compra... y hasta las 22 horas no paro"

Miguel Bosé (Ciudad de Panamá, 1956) es un artista español, criado en Madrid, conocido como cantante, compositor y actor. En 1973 su trayectoria artística como intérprete, participando en películas como 'Suspiria' de Dario Argento. Dos años más tarde publicó su primer álbum, 'Linda', aunque arrancó su carrera internacional con el segundo, titulado 'Miguel Bosé'.

En total, Bosé ha vendido más de 30 millones de copias y publicado 20 álbumes de estudio. También ha sido presentador de televisión del programa musical 'Séptimo de caballería', en TVE, y de la versión italiana de 'Operación Triunfo'.

Además, ha sido jurado de programas como 'El número uno', 'Pequeños gigantes' y 'Cover Night'. En este mismo formato, ha ejercido como entrenador de 'La Voz México'. Más allá de la música, Bosé ha escrito dos libros: 'El hijo del Capitán trueno' (2021) e 'Historia secreta de mis mejores canciones' (2022).

Miguel Bosé, en el Movistar Arena de Madrid. / EUROPA PRESS

Durante toda su profesión, el cantante ha vivido varios procesos de transformación artística. No obstante, Miguel Bosé ha mantenido un estilo propio que le ha caracterizado. Actualmente, el artista lleva una ruina marcada que comienza desde primera hora de la mañana.

"Me levanto a las 5:30 de la mañana sin necesidad de despertador. Y a partir de ahí empiezo las labores cotidianas: niños, familia, oficina, compra... y hasta las 22 horas no paro", confesaba en una entrevista para El País. Con dicha agenda personal y familiar, el cantante explicó que mantiene un hueco para él mismo.

"Si la semana tiene siete días, entrego cinco o seis a Bosé. Pero hay un día que lo reservo solo para mí. Para Miguel. Ha sido una regla sagrada que he seguido siempre y, gracias a ella, me he salvado", reflexionaba en la conversación.

Miguel Bosé ha arrancado el concierto de Madrid con 'Mirarte'. / EUROPA PRESS

En una entrevista con Pablo Motos, Miguel Bosé reveló más detalles sobre su rutina diaria. De hecho, el artista comentó cuál era su alimentación en un día normal: "Desayuno un café y dos galletas. No como hasta las tres. Como de todo, pero reducido. Y hasta las seis y media no como fruta. Después no como nada hasta el día siguiente".

El músico ha reconocido que practica la dieta ayurvédica, un plan de alimentación de origen indio. En efecto, Bosé llegó a componer una canción sobre esta etapa, titulada 'Ayurvédico' dentro del álbum 'Cardio'. "Adelgazar no es cuestión de recetas, sino de autoestima", escribió el propio artista en el prólogo del libro 'Equilibra tu peso, equilibra tu vida'. En sus páginas, reconoce haber perdido 22 kilos en siete meses con este método.