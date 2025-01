Miguel Bernardeau responde a los rumores de reconciliación con Aitana Ocaña

Desde hace semanas, las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña no han dejado de sonar. Todo comenzó con las imágenes publicadas por Semana, que mostraban a la pareja compartiendo momentos juntos tras su ruptura en 2022. Sin embargo, el actor de Élite ha optado por mantener un perfil reservado al respecto.

Los rumores sobre este reencuentro tomaron fuerza en noviembre, especialmente después de que ambos coincidieran en Valencia colaborando con la ONG del chef José Andrés, apoyando a las víctimas de la DANA. Más tarde, fueron vistos juntos en Madrid, donde pasaron el fin de semana en casa de Miguel. Estas escenas culminaron con fotos de la pareja subiendo a un coche, lo que desató aún más especulaciones.

Pero, ¿qué dice Miguel Bernardeau sobre todo esto? Al ser abordado por una reportera de Europa Press, el actor fue claro, aunque esquivo: "No voy a decir nada, de verdad. Voy a quedarme en silencio. Os contestaré, pero cuando quiera. Por favor, ahora no, déjame. Yo sé que has estado esperando ahí, pero es que no lo voy a hacer. Lo siento". Aunque no confirma ni desmiente la reconciliación, sus palabras dejan entrever que prefiere manejar este tema a su propio ritmo.

Por si fuera poco, la madre del actor, Ana Duato, también fue cuestionada. En la puerta de su casa, mientras se dirigía al teatro para ensayar su próxima obra, comentó: "Yo de eso... es lo que decís vosotros". No obstante, esquivó el tema con rapidez, añadiendo: "Lo siento muchísimo, pero tengo mucha prisa porque estoy ensayando una obra de teatro que voy a estrenar en Infanta Isabel, os esperamos allí".

Aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente una reconciliación, las imágenes y los encuentros recientes parecen hablar por sí solos. La química entre Miguel y Aitana podría estar escribiendo un nuevo capítulo en su historia, pero, por ahora, toca esperar a que ellos decidan cuándo y cómo hablar.