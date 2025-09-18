Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Seguridad Social

Miguel Benito, abogado, explica cuándo pueden obligarte a volver al trabajo estando enfermo

La Seguridad Social ha ampliado los controles para evitar el absentismo injustificado en estos casos

El máximo de días que puedes estar de baja, por Miguel Benito.

Javier Fidalgo

La baja laboral es un derecho de ausencia justificada del trabajo por motivos de salud, después de una enfermedad o accidente. Durante los últimos años, la Seguridad Social ha ampliado los controles para evitar el absentismo injustificado en estos casos.

No obstante, muchos empleados se preguntan cuánto es el tiempo máximo que pueden estar de baja, y si la Seguridad Social puede obligar a reincorporarte. En este contexto, el abogado Miguel Benito ha compartido un vídeo en sus redes sociales explicando la baja médica.

A través de su cuenta, @Empleado_Informado, ha respondido algunas de las dudas más frecuentes: "¿Cuánto tiempo máximo puedo estar de baja? ¿Cabe la posibilidad de que no me encuentre bien físicamente, pero aun así me obliguen a reincorporarme a la empresa?".

En este caso, el experto laborista explica que "por desgracia, sí. Esto puede ocurrir en España". Seguidamente, el abogado detalla cómo funciona "una incapacidad temporal, una baja médica, para entender y proteger nuestros derechos".

Todo comienza en la consulta médica, cuando el médico otorga una baja médica al empleado, "en función del tiempo que estime necesario para tu recuperación". Por lo tanto, el tiempo de ausencia oscila en función de la afección que ha causado la baja.

"Si tienes un resfriado, probablemente te den una semana, pero si tu situación es más grave, la duración máxima de la baja será de un año", argumenta Benito. En el mismo sentido, la prórroga será ampliada en función de la situación médica de cada paciente.

"Una vez transcurridos esos 12 meses iniciales, puede concederse una primera prórroga de 6 meses y, tras 18 meses, una segunda y última prórroga de otros 6 meses. En tota, el tiempo máximo que puedes estar de baja en España es de 24 meses", asegura el letrado.

Después de superar este periodo, la normativa legal vigente implica que el trabajador se someta a las "revisiones periódicas por parte de un tribunal médico". Finalmente, Benito aclara que "si este considera que no estás lo suficientemente incapacitado para dejar de trabajar y acceder a una pensión, puede obligarte a reincorporarte".

@empleado_informado El sistema de bajas en España tiene plazos muy tasados: ✅ Primero 12 meses (como máximo, según tu problema) ✅ Luego una prórroga de 6 ✅ Y en casos excepcionales otros 6 meses más Hasta un máximo de 24 meses. A partir de los 18 meses entras en el radar del tribunal médico. Y aquí es donde empiezan los problemas: aunque tú te sientas incapaz de volver, si el tribunal entiende que estás “bien”, te pueden obligar a reincorporarte. Es un sistema que no siempre encaja con la realidad del cuerpo ni de la vida de las personas. Y por eso conviene conocerlo, para no quedarse vendido si te toca pasar por algo así. #BajaLaboral #DerechosLaborales #IncapacidadTemporal #JusticiaLaboral #SeguridadSocial #AbogadoLaboralista #EmpleadoInformado ♬ sonido original - Empleado Informado

