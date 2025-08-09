Miguel Assal, experto en emergencias, avisa a los conductores: este dispositivo del tamaño de una lata puede salvarte la vida

Un dispositivo del tamaño de la lata de una Coca-Cola puede salvarte la vida. Por increíble que parezca, este aparato que ha enseñado el técnico de emergencia Miguel Assal, debe estar en todos los coches de España, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha establecido como obligatorio a partir de 2026.

Circular con seguridad por carretera implica algo más que tener el coche en buen estado, como explica Assal , que desvela el truco que puede marcar la diferencia entre salir ileso de una avería o exponerte a un accidente grave: llevar siempre una señal V-16 luminosa homologada dentro del coche y saber utilizarla correctamente.

El experto detalla por qué este pequeño dispositivo puede literalmente salvarte la vida. Además, al contrario de lo que todos hacemos, nos pide que lo llevemos "siempre en el posavasos, nunca en la guantera, ya que podría quedar bloqueada tras un accidente”, advierte. El experto recomienda tenerla al alcance y no perder tiempo colocando los triángulos, que implican bajarse del coche y caminar por la vía, una acción que puede ser fatal.

Cómo actuar ante una avería

Cuando vas conduciendo y de repente el motor se para se encienden todas las alarmas, y a partir de ahí, tendrás queseguir unos pasos. Lo primero es reducir la velocidad, encender las luces de emergencia y aparcar en el arcén con precaución. Ahora, en lugar de salir del coche para colocar los triángulos, como se ha hecho tradicionalmente, Assal indica que lo más seguro es activar la señal V-16 desde el interior y colocarla directamente sobre el techo del vehículo tras abrir ligeramente la ventanilla.

Este dispositivo emite una luz intermitente visible a gran distancia, lo que alerta a otros conductores sin poner en riesgo tu integridad. Su diseño garantiza visibilidad incluso con nieve o niebla, y será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026, según la normativa de la Dirección General de Tráfico.

Una vez señalizado el coche, y si es seguro salir, el experto recomienda mirar por los retrovisores, salir por el lado del copiloto, colocarse detrás del guarda rail y pedir ayuda.

La implantación de la señal V-16 forma parte del plan de la DGT para reducir siniestros y proteger la vida de los conductores. Este gesto tan sencillo te salvará de un susto y evitará tragedia.