Miguel Ángel Revilla responde a la demanda del rey emérito: "¿Por qué a mí y no al CNI o a Corinna?"

Miguel Ángel Revilla ha roto su silencio, en una rueda de prensa que ha tenido lugar esta misma mañana, tras saber que el rey emérito Juan Carlos I ha iniciado un proceso legal contra él por "expresiones calumniosas e injuriosas".

El expresidente de Cantabria se ha mostrado sorprendido e indignado ante la actual situación: "No me esperaba, a mis años, una demanda del que ha sido nuestro jefe de Estado. No es cualquier cosa".

Como decimos, Revilla no esperaba que, a sus 82 años, tuviese que enfrentarse a algo así y, además, asegura que tiene la conciencia tranquila. También mantiene no haber dicho, en su último libro, "nada que no sea cierto ni que estuviera ya contado", razón por la que afirma estar "cabreado".

No solo afirma estar enfadado por la demanda del rey emérito, sino por el hecho de que Juan Carlos I goce de inmunidad y actúe legalmente contra un "ciudadano de a pie", ha dicho el expresidente cántabro en la rueda de prensa que se ha llevado a cabo esta mañana con una gran cantidad de medios.

Revilla, durante su comparecencia, también ha aprovechado para cuestionarse el porqué de haber sido él el demandado. "¿Por qué a mí y no al CNI, a Bárbara Rey o a Corinna?", decía. El líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) opina que la demanda de Juan Carlos se podría deber a una forma de "atajar otras voces".

El político ha defendido también su trayectoria y ha querido recordar que siempre ha sido muy crítico con la corrupción, sin importar el partido o la persona implicada.

Miguel Ángel Revilla ha subrayado, además, que no está aforado, que no ha insultado al rey emérito y también ha indicado que no tiene problema en pedir perdón, siempre que le demuestren que se ha pasado de la raya.

Antes de que la demanda llegue a juicio, el rey emérito reclama una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros por los daños morales causados. En el caso de que esa cantidad fuese abonada, sería donada a Cáritas, afirman. También se ha solicitado un acto previo de conciliación, y así evitar ir a juicio.

Mientras espera la notificación formal de la demanda interpuesta por el rey emérito Juan Carlos I, Miguel Ángel Revilla afronta este proceso con tranquilidad y parece haber confiado su defensa a un abogado amigo.

Para terminar, el expresidente cántabro ha querido aclarar que esta demanda "no afectará" a su partido, ya que no hay nadie más demandado y todos están "limpios", según afirma Revilla. Esta demanda ha llegado en pleno proceso interno en el PRC para elegir al sucesor de Miguel Ángel Revilla como candidato a la presidencia de Cantabria en 2027. Sin embargo, se espera que él siga en su puesto hasta, al menos, finales de 2026.