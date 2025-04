Miguel Ángel Revilla manda un mensaje muy directo al rey emérito Juan Carlos I: "Vuelve a España y dé explicaciones"

El pasado martes, Miguel Ángel Revilla recibió una noticia que no fue para nada de su agrado. El rey emérito Juan Carlos I le puso una demanda contra él por presuntas calumnias emitidas en varios programas de televisión.

Este jueves, el expolítico ha explicado en 'El Hormiguero' cómo se encuentra tras lo sucedido: "Estoy mejor que ayer y anteayer. Estoy más sereno y menos agobiado. Se ha pasado el boom de llamadas que ha sido terrible. No os podéis imaginar la oleada de llamadas y de apoyos".

Revilla ha asegurado que ha habido 58 abogados que se han ofrecido a defenderle, aunque él ha comentado que ya cuenta con un abogado: José María Fuster-Fabra, "militante del partido".

El expresidente cántabro ha explicado que había 2.000 personas que han comentado que aportarían cantidades para pagar la indemnización del Rey, algo que él ha rechazado: "Quiero decir con claridad que si me ponen la multa, la pagaré yo. No acepto que nadie me dé dinero (...) Los ciudadanos españoles no tienen por qué hacerse cargo de una multa que no tienen nada que ver con este tema. No quiero que nadie me ofrezca nada".

Miguel Ángel Revilla ha declarado que "el rey emérito se ha equivocado y le han asesorado mal. Se ha metido con una persona que soy cumplidor estricto de las leyes, honrado que nunca he robado, vivo en un piso y no he tenido ni coche oficial ni guardaespaldas".

El expolítico ha comentado que ambos tienen cierta edad, aunque él esté "físicamente más deteriorado", y le ha mandado un consejo: "Le pediría que volviese a España, ya sé que es complicado, pero que pida perdón de verdad, repatríese todo el dinero que tiene fuera, que es mucho, mínimo 100 millones de euros comprobados, y que como le va a caer una pensión importante, que lo dedicara a alguna cosa benéfica".

Revilla ha asegurado que, en ese momento, "iría a perdonarle y a darle un abrazo. Sería un final digno de una persona que se ha equivocado en una parte de su trayectoria de la vida y sería una manera muy buena de acabar. Con respeto".

El cántabro le ha pedido que vuelva a su país: "Vuelve a España. Dé explicaciones y ese dinero que está fuera, tráigalo, que para vivir no le va a faltar".