Miguel Ángel Revilla deja una reflexión sobre la muerte en 'El Hormiguero': "Eutanasia y punto"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Juan del Val o Nuria Roca, entre otros.

El invitado de este martes ha sido el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, que suele acudir al programa con frecuencia. En el preludio de su 82º cumpleaños, Revilla ha hablado sobre la muerte y ha dejado una interesante reflexión.

"Estoy en el tiempo de descuento. Tengo muy asumido lo de la muerte. Lo encaro con tranquilidad". Tras esto, ha recalcado que quiere evitar un fallecimiento doloroso. "Yo soy defensor de la eutanasia, y cuando uno no tiene arreglo... Yo quiero que no me prolonguen la vida artificialmente. Vi sufrir a mi madre de un cáncer, y sufrió ella y todos los de su alrededor".

Miguel Ángel Revilla ha dicho que "la familia no tiene porque soportar una estancia en el hospital sabiendo que no tiene solución. Eutanasia y punto". El exdirigente ha dejado claro que "lo que me preocupa de la muerte es el dolor. Imagina que te duermes y no te levantas. Es la muerte más dulce que hay. Un infarto..."

Sin embargo, ha finalizado su intervención con humor. "A mí gustaría estar cinco años bien de cabeza e, incluso, que pudiera venir a 'El Hormiguero' diez veces más".