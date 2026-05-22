Miguel Ángel Peinado, entrenador personal: "Esto es lo que pasa en tu cuerpo cuando bebes 2 litros de agua"

Beber agua es fundamental para la digestión, aunque algunos expertos aseguran que beber una gran cantidad durante el día puede ser perjudicial para el cuerpo. Los principales riesgos son el desequilibrio de sodio, la inflamación celular, las náuseas, el dolor de cabeza, los mareos y el cansancio.

Por esta razón, el entrenador personal Miguel Ángel Peinado compartió a través de su cuenta personal de Instagram "lo que pasa en tu cuerpo cuando bebes 2 litros de agua al día, lo que equivaldría a un total de ocho vasos aproximadamente".

El creador de contenido explicó en la publicación que "muchas personas viven cansadas, hinchadas y con más hambre sin darse cuenta de que apenas beben agua".

Según comentó, una correcta hidratación puede provocar cambios muy notorios en el organismo en cuestión de días. "Cuando empiezas a hidratarte bien, tu cuerpo lo nota muchísimo", aseguró.

Según Peinado, "tu cuerpo funciona mejor y reduce la fatiga durante el día", algo que se refleja tanto en el rendimiento físico como en la concentración. Además, destacó que beber dos litros de agua al día ayuda a combatir la retención de líquidos, ya que favorece la eliminación de toxinas y reduce la sensación de hinchazón.

Otro de los beneficios que señaló es la mejora de la digestión. Mantener una hidratación adecuada "facilita el tránsito intestinal y evita la sensación de pesadez". A esto se suma una piel con un aspecto más hidratado y luminoso, algo que muchas personas comienzan a notar tras adquirir el hábito de beber más agua de forma constante.

Peinado también destacó que una buena hidratación puede ayudar a controlar mejor el apetito. "A veces confundimos la sed con hambre. Beber agua te ayuda a reducir los antojos y a evitar comer por ansiedad", comentó.

Noticias relacionadas

Por último, subrayó que mantenerse hidratado mejora el rendimiento deportivo, optimiza la recuperación muscular y ayuda al cuerpo a responder mejor después del ejercicio físico.