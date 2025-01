Miguel Ángel Muñoz, tras abandonar 'La Moderna': "Es la primera vez que me despiden 2 veces en un proyecto"

Los telespectadores de la telenovela 'La Moderna' emitida por TVE han tenido que despedirse de César Morel, el personaje al que le daba vida el actor Miguel Ángel Muñoz. Y es que la cadena se está sometiendo a una reestructuración de sus contenidos que ha provocado que el actor se tenga que despedir de la serie en sus momentos de máxima audiencia.

Por ello, el actor ha usado su cuenta oficial de Instagram para poner varias fotos y un muy largo mensaje a modo de despedida de todos los telespectadores de "La Moderna".

"Hasta aquí llegó César Morel en 'La Moderna'. Es la primera vez que me despiden 2 veces en un proyecto y por lo tanto, 2 veces que tengo la suerte de recibir ese aplauso de mis compañer@s que siempre es muy especial ✨" empieza el mensaje. "Al final me tuvieron que matar porque no podían soportar tanto AMOR. El mismo AMOR que hemos tenido en esta serie maravillosa que no ha paseado de darnos alegrías, incluyendo una nominación a los 'Premios Emmys' y cada día batiendo los récords de audiencia que de la propia serie".

El emotivo mensaje no da detalles de los futuros y posibles proyectos a los que se enfrentará próximamente Miguel Ángel Muñoz. ¿Dónde os gustaría ver al ex de 'Un paso adelante'?