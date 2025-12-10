Miguel Ángel, el jubilado que levantó España desde los 17 años y hoy cobra menos por 'jubilarse pronto'

En España hay más de seis millones de personas jubiladas, pero una parte de ellas vive una situación que muchos jóvenes desconocen y que podría afectarles en el futuro. Cerca de 900.000 jubilados sufren un recorte permanente en su pensión simplemente por haberse retirado antes de tiempo, aunque en muchos casos lo hicieron de manera obligada.

Entre ellos está Miguel Ángel Castillo, que empezó a trabajar con solo 17 años y pasó más de cuatro décadas cotizando. Un hombre que ahora es un ejemplo de los problemas que hay en España a la hora de jubilarse antes de tiempo.

La historia de Miguel Ángel, un jubilado de 900.000 que se jubilan antes de tiempo con trabas

Tras una vida entera currando, Miguel Ángel se vio obligado a jubilarse anticipadamente por causas ajenas a él. El resultado: un recorte del 24% en su pensión para toda la vida. "Este es el premio que recibo por haber contribuido tanto", explica. Su caso no es aislado: refleja el impacto de unos coeficientes reductores que penalizan incluso a quienes han cotizado más de 40 años, algo que muchos consideran injusto.

Miguel Ángel forma parte de ASJUBI40, una plataforma que lucha para que se eliminen estos recortes en las llamadas "largas carreras de cotización".

Su trabajo ha sido tan constante que la reclamación que presentaron ha llegado hasta el Parlamento Europeo, donde se ha aceptado abrir un diálogo con el Gobierno español para revisar esta situación.

Para muchos jóvenes, hablar de pensiones puede sonar lejano. Pero historias como la de Miguel Ángel muestran que lo que se decida hoy influirá en lo que la generación actual cobrará mañana. Mientras tanto, él y miles de personas siguen manifestándose para conseguir que jubilarse anticipadamente no sea un castigo, sino una opción justa tras toda una vida de esfuerzo.