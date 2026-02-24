"No soy como esos mierdecillas": la dura crítica de Joaquín Reyes en La Revuelta a quienes no quieren pagar impuestos

Joaquín Reyes siempre se ha mostrado muy crítico con aquellas personas que no comparten su visión sobre cómo se gestionan los impuestos en España. Algo que volvió a hacerse evidente en el último programa de La Revuelta.

El espacio de David Broncano acogió al cómico el pasado 23 de febrero, donde este mandó un mensaje para quienes no quieren pagar impuestos, aludiendo a este tipo de personas como unos "mierdecillas".

En este mismo sentido, Joaquín Reyes soltaba la bomba ante las tres preguntas clásicas de La Revuelta, donde el cómico albaceteño aseguraba encontrarse en el rango más alto a la hora de pagar impuesto como autónomo. Y es que sus declaraciones no tuvieron desperdicio:

"Tributo todo en España, no como esos mierdecillas que se van a su jaula de oro. Yo soy un patriota de verdad", comentaba Joaquín Reyes, haciendo uso de ese sentido del humor que tanto le caracteriza.

Y es que es evidente que estas palabras se irguieron como una crítica a aquellos famosos que se marchan a Andorra u otros países que constan como paraísos fiscales con tal de no pagar impuestos aquí.

Algo que se ha podido apreciar especialmente en relación con el sector de la creación de contenido: hace años, muchos streamers, tiktokers, instagrammers y youtubers protagonizaron un éxodo sin precedentes a nuestro país vecino.

En este mismo sentido, el programa de RTVE volvió a servir como espacio de crítica para aquellas personas que buscan alternativas a la hora de cumplir con sus obligaciones fiscales, las cuales constan como otras vías que han sido duramente juzgadas en anteriores emisiones de La Revuelta.

Y tú, ¿qué piensas de las declaraciones de Joaquín Reyes en relación a pagar impuestos en España y no en otros países? Te animo a compartir tu opinión al respecto en la caja de comentarios.