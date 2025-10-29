SOCIEDAD
¿Por qué mienten algunos repartidores? El verdadero motivo de que a veces digan que “no estás en casa” al entregar un paquete
Los repartidores se ven en ocasiones 'forzados' a tener que mentir durante el trabajo
Te ha ocurrido en algún momento: estás en casa, te han de traer un paquete y sin embargo te llega una notificación en la que se dice que no se ha podido entregar aquello que estabas esperando porque no te encontrabas en tu hogar. Sabes que es mentira pero, ¿por qué ocurre?
Ahora entenderás por qué a veces los repartidores te mienten
Lo cierto es que no es algo que los repartidores hagan por gusto, ya que lógicamente cumplir con su labor es de lógico interés. No obstante, en ocasiones se ven desbordados por el trabajo hasta el punto de tener que recurrir a estas triquiñuelas.
Es importante tener el contexto de que por entrega, un repartidor suele cobrar en promedio entre 0,80 y 1,30 euros. No obstante, la sanción de no entregar un paquete dentro de los plazos de tiempo establecidos puede ir desde los 2 hasta los 40 euros.
En este sentido, hay que pensar que la gran mayoría de repartidores trabajan o bien bajo el modelo falso autónomo, o con una comisión como principal empuje económico. Por lo tanto, cada nueva entrega es tan sumamente relevante como la anterior.
Esto provoca que en caso de que el repartidor sea consciente de que no va a poder llevar a cabo la entrega a tiempo, opte por marcar o bien una ausencia del destinatario, o por dejar el paquete en un punto de recogida cercano. Estas alternativas no tienen penalización para su persona.
La UGT y CCOO advierten desde hace tiempo que el sector de los repartidores sufre claramente de contar con condiciones laborales muy precarias y de aprovecharse de la figura de los falsos autónomos, hasta el punto de denunciarse jornadas laborales que superan las 10 horas.
De esta forma, se entiende mejor que algunos repartidores se vean forzados a 'mentir' en la gestión de sus entregas, ya que sea por exceso de volumen de trabajo o simplemente por cansancio acumulado, en muchas ocasiones 'no llegan'.
¿Qué opinión te merece toda esta polémica sobre los repartidores? ¿Cómo crees que debería afrontarse un problema que afecta no solo a trabajadores sino también a clientes? Por lo pronto, no parece que exista una solución a corto plazo.
