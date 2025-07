Un miembro de 'First Dates' frena a un invitado al inicio de su cita: "Hay que frenar esto"

El restaurante más popular de la televisión ha vuelto a abrir sus puertas a nuevos concursantes. Este miércoles, Pablo, de 81 años, y Lola, de 77 años, han visitado 'First Dates' para encontrar pareja.

No obstante, no era la primera vez que el dianense acudía al programa de Cuatro. En su primer intento, el soltero jubilado de Dénia no tuvo fortuna con su cita.

De hecho, su búsqueda fuera del programa tampoco ha dado frutos. "No sé qué les doy a las mujeres aparte de asco que ninguna quiere nada conmigo", aseguraba Pablo.

En esta ocasión, la valenciana parecía tan extrovertida como él. "Me ha parecido muy guay. Me lo he pasado bien", admitía Lola después de ponerse a bailar con su cita. Por su parte, Pablo no perdía de vista los tatuajes de la invitada.

"¿Se pueden comer? Luego le daré un mordisquito", añadía el soltero. "¿Mordisquito has dicho? ¿De qué hablas? ¿A quién le vas a..?", respondía Matías Roure, el famoso camarero de 'First Dates'. No había terminado la pregunta, cuando Pablo se inclinaba y mordía el brazo de Lola.

El argentino no daba crédito al gesto del comensal, y se dirigía directamente a Carlos Sobera: "¿Lo has visto? Hay que frenar esto", indicaba al presentador. Sin embargo, la valenciana respondió positivamente a la acción del soltero, y pasaron directamente a la cena.

Desafortunadamente, la distancia resultó ser un inconveniente para Lola: "Una pareja para estar cada uno en un sitio y verse una vez a la semana... Es un problemón", explicaba la valenciana a las cámaras del programa.

Finalmente, la conexión entre ambos superó los problemas y decidieron darse una segunda cita. "Tendría una segunda cita porque me ha gustado, y la forma de ver la vida que tiene. Quiero conocerla y ver las posibilidades que tiene esto y lo de vivir juntos", terminaba Pablo.