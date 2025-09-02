Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
"Tiene más miedos de los que proyecta": La crítica de María Patiño a la personalidad de Georgina Rodríguez

Ambas famosas coincidieron en un evento de Netflix, aunque no pudieron acercarse

Pol Langa

Pol Langa

Georgina Rodríguez está de nuevo en boca de todos. La hispanoargentina ha desfilado por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia luciendo su nuevo y espectacular anillo de compromiso que dejó a medio mundo boquiabierto por su tamaño y precio: unos seis millones de euros.

Sin embargo, durante su presencia en la ciudad italiana generó titulares y opiniones de todo tipo y el recién estrenado nuevo programa de María Patiño y Belén Esteban en TEN, 'No somos nadie', no dudaron en abordar la figura de la futura mujer de Cristiano Ronaldo.

Aunque inicialmente la presentadora defendía a la 'influencer', recordó una anécdota junto con Belén que hizo que torciera un poco la expresión, pues no fue agradable.

La acción se sitúa durante un evento organizado por Netflix en el que coincidieron mujeres, aunque 'Gio' no tenía ganas de dar ninguna exclusiva a la prensa del corazón, por lo que puso tierra de por medio. Más bien, hombres de seguridad que no permitieron a las expertas del mundo del corazón acercarse a ella.

"Es verdad que ella me dio la espalda. Creo que no estuvo a la altura de las circunstancias. Además, me di cuenta de cómo alguien se puso en medio para que yo no me acercase", apuntaba Patiño.

Pese a todo, la joven le parece una persona interesante, aunque considera que en esa ocasión "no estuvo a la altura porque lo podría haber hecho de otra manera".

Más allá de este incidente, "es una persona que me gusta, que me transmite", según comentaba la televisiva y ese episodio fue tan solo una muestra de su personalidad y sus temores.

"Creo que tiene más miedos de los que proyecta y que intenta siempre protegerse", indicaba la exintegrante de 'Sálvame'.

