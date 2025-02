El miedo a hablar por teléfono puede ser un síntoma de ansiedad social

Hace unos años, llamar a alguien por teléfono era lo más normal del mundo. Pero ahora, para muchas personas, hacer una llamada genera miedo. Prefieren mandar mensajes, audios o emojis, porque así no tienen que enfrentarse a una conversación en vivo. Este miedo tiene nombre: telefobia.

Cuando hablas por teléfono, no puedes borrar lo que dices ni tomarte tu tiempo para responder. Es todo en tiempo real, y eso asusta a muchos. ¿Y si digo algo tonto? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si no sé qué responder? Este miedo no es solo incomodidad, puede causar ansiedad de verdad, con nervios, sudoración e incluso mareos.

Los jóvenes de la Generación Z han crecido usando mensajes y redes sociales en lugar de llamadas. Prefieren escribir porque así controlan lo que dicen y cómo lo dicen. Pero con una llamada, no hay edición ni segundas oportunidades, y eso puede ser aterrador.

Según estudios, el 61% de los jóvenes entre 18 y 34 años prefieren enviar mensajes antes que atender una llamada. Y uno de cada cuatro nunca contesta. Algunos incluso dejan que el teléfono suene hasta que la llamada se corta sola.

Los expertos dicen que la telefobia está relacionada con la ansiedad social, que es el miedo a ser juzgado por los demás. Como ahora todo se hace por pantallas, cada vez es más difícil hablar cara a cara o por teléfono sin sentir vergüenza o incomodidad.

Pero se puede mejorar. En algunos lugares, ya se hacen entrenamientos para ayudar a los jóvenes a perder el miedo a hablar por teléfono. También es importante que los adultos escuchen y apoyen sin presionar. En vez de obligar a hablar por teléfono, pueden ayudar a que poco a poco se sientan más seguros.