SOCIEDAD
El 'miedo' de Ayuso durante su viaje a México: "Me podría haber pasado cualquier cosa"
La Presidenta de la Comunidad de Madrid cargó contra la presidenta de México y a su homólogo español de ponerla en 'extremo peligro' en su viaje
Isabel Díaz Ayuso recriminó al Gobierno de Pedro Sánchez la falta de seguridad que presuntamente sufrió durante su viaje a México. La Presidenta de la Comunidad de Madrid tenía en su agenda viajar a Centroamérica por motivo oficial de una feria comercial donde Madrid era la 'invitada de honor'.
En su intervención en la Cadena Cope, cargó contra el Gobierno mexicano y español por no protegerla en un país "narcotraficante". Acusó a ambos de boicotear su agenda en el país norteamericano.
“Desde el comienzo, mucho antes de llegar, Sheinbaum ha buscado polémicas con nosotros. Nos ha boicoteado cada evento”, decía. La presidenta madrileña ha puesto como ejemplo el acto que iba a tener con Nacho Cano en una catedral, que tuvo que realizar en el teatro donde se programa 'Malinche' ya que, según la Arquidiocesis, no tenía los permisos adecuados. “Lo que ha sucedido forma parte de países populistas, como México, ya sumido, y España, que va detrás”, ha asegurado.
"El Gobierno de México y el de España me han puesto en peligro a mí y a mi equipo”, confirmaba. “El Gobierno de España nos ha abandonado ha echado fuego desde aquí. ¿Tengo que ir en una flotilla y amenazar a gobiernos para tener apoyo de nuestro Gobierno?”, decía.
Abandonada en tierras mexicanas
Isabel Díaz Ayuso aludía de forma indirecta a la flotilla que zarpó desde Barcelona con destino a Gaza con el objetivo de desafiar el bloqueo impuesto por Israel y entregar asistencia a la población de la Franja, sometida a una grave crisis humanitaria desde octubre de 2023. Los activistas fueron interceptados en aguas internacionales por fuerzas israelíes y uno de los ciudadanos españoles permaneció retenido durante varios días, hasta que este domingo regresó finalmente a España.
Por su parte, el Ejecutivo respondió asegurando que la presidenta madrileña notificó su desplazamiento a México “conforme a lo establecido por la normativa”, aunque no detalló allí su programa de actividades ni solicitó dispositivos de traslado o escolta. Asimismo, recalcan que “en ningún momento informó de incidentes ni requirió medidas de protección”.
También señalan que “su equipo declinó el servicio de seguridad que las autoridades mexicanas suelen facilitar en este tipo de visitas y que fue ofrecido mediante la Embajada”.
"En una situación de peligro extremo, (el Gobierno) nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. (...) ¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?", comentaba en la Cadena Cope.
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