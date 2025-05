"¿Microinfidelidad? A mi me parece macro": Cristina Pedroche sentencia qué no perdonaría a Dabiz Muñoz

La televisiva Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz conforman una de esas parejas de famosos que genera interés entre la prensa por el perfil público de ambas partes. Recientemente, saltaban las alarmas de crisis por los últimos movimientos que hubo, que parecían mostrar un cierto distanciamiento entre los dos.

Ahora, la familia ya se prepara para la llegada del segundo bebé, que debería nacer en verano, tras convertirse en padres primerizos con Laia, en 2023. Sin embargo, el nombre de los padres ha sido recientemente noticia de nuevo.

Esta semana en el programa 'Zapeando' en el que participa la vallecana acudió una 'coach', Raquel Perera. Entre otros temas, se comentaron los distintos tipos de infidelidad que existen entre las parejas, además de que Tailandia es el país más infiel de todos, pues cerca del 50% de las personas con pareja tienen 'affairs' con terceras personas.

"Aunque pueda parecernos muy obvio, es verdad que el concepto de infidelidad tiene muchos matices y percepciones", comentaba Perera, pues tampoco es correcto tomar en cuenta una forma única de vivir con pareja y se establecen diferentes criterios en función de los límites establecidos por cada una.

En este sentido, Pedroche comparaba dos situaciones que pueden ser tomadas de distinta forma, en función del tipo de relación que exista: "No es lo mismo que te comas el morro tu con otra persona a que te veas un capítulo de la serie que estáis viendo juntos tú por tu cuenta, porque eso es imperdonable", reflexionaba.

Regresando al tema central, entendiendo la infidelidad de la forma más tradicional, Perera comentaba que un ejemplo de 'microinfidelidad' es tener "coqueteos, tonteos, con otras personas", así como asegurar no tener pareja cuando realmente sí que la hay.

En ese momento, la colaboradora y pareja del cocinero saltaba para defender que eso, para ella, no es moco de pavo: "Pues hombre, eso de micro… a mí me parece macro", explicaba en directo, dejando claro que no toleraría ningún comportamiento similar por parte de su pareja.

Asimismo, el CIS publicaba un estudio en febrero de este año en el que confirmaba que esta es una percepción compartida entre los españoles, pues el 64,5% de los encuestados consideraron una infidelidad el hecho de tener una conversación subida de tono con una persona que no es tu pareja.