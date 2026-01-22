Microchip obligatorio y límites a la cría: la Unión Europea prepara una nueva normativa para perros y gatos

Se acabó lo de tener mascotas sin asegurarse de que haya unas condiciones adecuadas para su cuidado. La Unión Europea ha establecido una serie de bases en un acuerdo provisional que pretenden introducir una normativa común para el bienestar de perros y gatos.

La UE propone una revolución en el cuidado de las mascotas

El acuerdo, que todavía debe verse ratificado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, tiene prevista su entrada en vigor a partir de 2028. En ese entonces, se empezará a desplegar de forma gradual en los países de la UE para que todos se puedan aclimatar poco a poco a la ola de cambios.

La idea que se baraja con esta normativa común es de establecer unas normas mínimas que traten los siguientes aspectos: la cría, el comercio, el alojamiento y la identificación de mascotas, con particular énfasis en perros y gatos.

En primer lugar, se hará obligatorio que todo perro y gato cuente con su propio microchip y que esté registrado en las bases de datos nacionales correspondientes. De esta forma, las autoridades podrán tener constancia de las mascotas registradas en cada hogar.

En segundo lugar, se aplicarán importantes restricciones a prácticas como el 'tethering', es decir, períodos en los que las mascotas pueden pasar muchas horas atadas. De forma similar, también se prohibirá el uso de collares que puedan considerarse peligrosos para el animal.

En tercer lugar, se aplicará una prohibición sobre la cría de mascotas con rasgos físicos excesivos que puedan acabar suponiendo algún problema de salud para el animal en cuestión. Lógicamente, el objetivo es de limitar la cría con fines comerciales.

En su conjunto, la proposición de la Unión Europea busca que las mascotas dejen de ser caprichos u objetos, y realmente se le dé la importancia que merece al hecho de acoger en un hogar lo que se trata de una vida a cargo de un núcleo familiar.

¿Qué te parecen los planes de la UE para el cuidado de perros y gatos? ¿Crees que es una iniciativa adecuada sobre todo de cara al bienestar de los animales, o se debería dar una mayor libertad a los encargados de los animales?