Míchel se sincera: "La cultura de mi casa es machista y mi madre no tiene pensión"

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, conocido como Míchel, es uno de los nombres más reconocidos del fútbol español. Formado en la cantera del Real Madrid, destacó como centrocampista en el primer equipo durante la década de los 90, antes de iniciar su trayectoria como entrenador en diferentes categorías del fútbol español.

En una entrevista concedida a 'Feeberse', los entrevistadores le plantearon un contexto muy personal sobre sus orígenes en Vallecas y el papel fundamental de su familia en su vida: "Tú eras el hijo de Benjamín y Candelas, que estaba en la frutería y pasaban allí todo el día, pero sobre todo eras el nieto de la María. Tu abuela prácticamente te crió. Ella ha sido para ti un referente de vida y de valores y de identificarse con el orgullo de ser de barrio".

A partir de ahí, el madrileño profundizó en esa historia familiar: "Mi abuelo vivía su vida aparte, mis padres trabajaban en la frutería y mi abuela nos cuidaba (...) Para el barrio era la señora María porque cuidaba mucho de la gente y era muy querida”.

Míchel tiene muy claro los dos referentes que marcaron su vida y a quienes siempre estará agradecido: "Yo tengo referentes que son mi abuela y mi madre, principalmente porque son dos mujeres trabajadoras".

Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue su reflexión sobre las condiciones de vida de su familia, especialmente en relación con su madre: "Trabajó desde pequeñita con mi abuelo en la frutería y luego con mi padre, y nunca ha tenido un contrato de trabajo".

El entrenador del Girona fue especialmente contundente al describir lo que considera una situación injusta que ha marcado a su familia: "Mi madre ahora la pensión que tiene es de mi padre. Lleva trabajando desde los 13-14 años. Fíjate el machismo que había. Mi padre no le ha hecho un contrato a mi madre nunca y trabajaba como él, lo mismo, las mismas horas y luego las de casa".

Míchel también puso en contexto esa realidad desde su propia experiencia personal y familiar, señalando que se trataba de algo normalizado en aquel momento: "Es como que estaba instaurado en mi casa y en mi familia, y es una desgracia".

El técnico reconoció que a día de hoy cuestiona ese modelo familiar y que no está de acuerdo con esas dinámicas: "Yo le reprocho a mi padre que mi madre no tenga una pensión y mis hermanos también (...) Antes era más común de lo que parece o de lo que se puede pensar, y yo he ido cambiando con mi mujer, pero la cultura de mi casa es machista".

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El madrileño aseguró que en su hogar existían roles muy marcados: "Mi madre hacía la comida y trabajaba en la frutería. Mi hermana cuando venía tenía que hacer la casa porque mi madre no estaba y mi abuela ya era mayor, pero eran las mujeres las que lo hacían todo (...) Obviamente era injusto".