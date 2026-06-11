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NATACIÓN

Michael Phelps (40 años): "No quiero que mis hijos naden, no quiero que sufran lo que yo pasé durante más de 20 años"

El atleta estadounidense es el deportista olímpico más laureado de todos los tiempos con 28 medallas

Michael Phelps es quizá el mayor mito de los Juegos Olímpicos

Michael Phelps es quizá el mayor mito de los Juegos Olímpicos / EFE

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Michael Phelps (Baltimore, 1985) es una leyenda de la natación. El exnadador estadounidense es el deportista olímpico más laureado de todos los tiempos, con 28 medallas en su palmarés.

El tiburón de Baltimore posee el récord de más medallas olímpicas de oro (23), más medallas de oro en eventos masculinos (15) e individuales (13). Por este motivo, Phelps está considerado como uno de los mejores atletas de la historia.

No obstante, el deportista de Maryland ha reconocido públicamente cómo ha afectado la competición de élite a su salud mental. Así lo explicaba el propio Phelps, durante una entrevista con Whoop Podcast.

Michael Phelps, durante sus últimos Juegos

Michael Phelps, durante sus últimos Juegos / EFE

"Yo me miraba al espejo y veía a un asesino con gafas y un gorro, un atleta que mataría por el oro; ahora sé quién soy de verdad y me gusto mucho más", ha asegurado en la conversación.

"Soy alguien que lidia y lucha con depresión y ansiedad. Hay días en los que no quiero levantarme; a veces noto como si la habitación se fuera comprimiendo hacia mí", detalla el nadador olímpico.

Asimismo, Phelps relata que llegó a despersonalizarse por completo: "No me permitía sentir emociones, llegué a mirar a la muerte a los ojos, cada día que no compartimento lo que siento y puedo hablar de mis luchas es una victoria".

Actualmente, Michael Phelps tiene 40 años, es padre de cuatro hijos y está retirado de la alta competición. "No quiero que mis hijos naden, no quiero que sufran lo que yo pasé durante más de 20 años con el equipo de Estados Unidos, no se lo deseo a nadie", sentencia en la grabación.

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En este sentido, el atleta quiere transmitirles su experiencia y aprender con ellos al mismo tiempo: "Lo mejor es que los cuatro son muy diferentes entre sí y aprendo cosas nuevas cada día".

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