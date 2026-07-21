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Michael Phelps (41 años): "Cuando me convertí en profesional, mi madre me propuso un trato. Cada vez que batiera un récord mundial, podría gastar 20.000 dólares en lo que quisiera"

El deportista de élite desvela cómo aprendió a gestionar sus finanzas desde muy joven

Michael Phelps, el gran 'Dios' de la natación

Michael Phelps, el gran 'Dios' de la natación / EFE

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

Michael Phelps será recordado para la posteridad como uno de los deportistas de élite más importantes del siglo XXI; algo que no solo se desprende de la enorme cantidad de medallas olímpicas que ha ganado a lo largo de su carrera, sino por el hecho de haber reescrito el libro Guinness de los récords unas cuantas veces.

Y, precisamente, de esto último se desprende una curiosa anécdota que Micahel Phelps compartía en el último episodio de ¨Richer Lives¨, donde el nadador revelaba cómo aprendió a gestionar su patrimonio desde tan joven. Sobre todo, por aquello de que empezó a hacer mucho dinero antes incluso de alcanzar la mayoría de edad.

Phelps, con una de sus medallas de oro olímpicas

Phelps, con una de sus medallas de oro olímpicas / EFE

Michael Phelps revela que nunca se dejó llevar por el dinero

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que a los 15 años ya se clasificó para los Juegos Olímpicos y a los 16 se convirtió en deportista profesional. Una situación que llevó a su madre a hacer un trato con él con el objetivo de que mantuviera siempre los pies en la tierra por mucho dinero que estuviera llegando a su cuenta.

Así lo contaba el propio Phelps: ¨Cuando me convertí en profesional, mi madre me propuso un trato. Me dijo: ‘Cuando batas un récord mundial, podrás gastarte, ¿cuánto era?, ¿20.000 o 25.000 dólares?, lo que sea. Puedes hacerlo, pero solo si bates un récord mundial¨.

Lo que ni Micheal Phelps ni su madre sabían en el momento de hacer el trato es que este último iría batiendo su propio récord con el paso de los meses de forma consecutiva, por lo que dispuso de bastante dinero desde joven. Pero, ¿qué hizo con él exactamente?

El propio Phelps asegura que, lejos de que el dinero fuera un factor distractor en su carrera, aprendió a gestionarlo de forma correcta al invertirlo pronto. Todo ello con el objetivo de ir creando poco a poco un patrimonio que le permitiera vivir una vida tranquila en el momento de retirarse.

Phelps, durante el podcast

Phelps, durante el podcast / YOUTUBE

¨Creo que, gracias a que mi madre me enseñó el enfoque basado en incentivos para batir el récord mundial, empecé a pensar: ‘¿Qué más puedo hacer con mi dinero? ¿Lo voy a invertir? ¿Invertir en acciones?¨, comentaba el deportista de élite.

Además, Michael Phelps aseguró que esto le ayudó a tomarse mucho más en serio su carrera en el campo de la natación, haciendo que pasara de ser su sueño a una profesión real; el sustento de esa vida que quería para él mismo tras todos los esfuerzos y sacrificios que dedicase al deporte.

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Y es que llegó un momento en la carrera de Phelps en el que este comenzó a batir tantos récords seguidos, que hasta sus patrocinadores se replantearon los acuerdos que tenían con el nadador en términos de bonificaciones. El deportista se estaba haciendo de oro y nunca perdió la cabeza gracias, en gran parte, al ese trato inicial que hizo con su madre.

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