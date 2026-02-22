Michael Jackson: Estos son los escalofriantes detalles que su autopsia ha revelado

Aunque ya han transcurrido más de 15 años desde el fallecimiento de Michael Jackson, los detalles en torno a su partida física continúan dando de qué hablar, especialmente por todos los misterios, hipótesis e incluso sentimientos que rodean el acontecimiento.

En este sentido, en abril de 2026 se estrenará su biopic titulado 'Michael', el cual narrará su vida tal y como los fanáticos del Rey del Pop llevan solicitando desde hace muchos años.

Así, pues, se han desvelado nuevos detalles de la muerte del cantante estadounidense (producida por una sobredosis del anestésico propofol combinado con benzodiacepinas, lo que le acabó provocando un paro cardíaco), los cuales han sido obtenidos gracias a su autopsia y resultan auténticamente aterradores por el estado físico en el que se encontraba.

Entre tales, destacan en primer lugar que pesaba 47 kilos al momento de fallecer, ya que solía comer solo una comida ligera al día, y que tenía heridas punzantes por diversas partes de su cuerpo como las caderas, los muslos y los hombros, las cuales se creen que son por inyecciones de analgésicos, al igual que en sus brazos, producto de los medicamentos que se usaban para tratar su insomnio crónico.

Pese a la imagen perturbadora que generan las cicatrices en la base de su cuello, muñecas y parte de los brazos, los médicos concluyeron que son el resultado de las numerosas cirugías estéticas a las que se sometió Michael Jackson, incluyendo sus marcas detrás de las orejas y al lado de sus fosas nasales.

Tatuarse los labios de color rosa, las cejas y la parte frontal del cuero cabelludo fueron procedimientos que la mítica figura norteamericana realizó con el objetivo de mimetizar el color de su cabello, pero resulta ser que este solo era una peluca pegada a su cabeza, pues estaba completamente calvo (salvo algunos mechones).

Para finalizar, la autopsia confirmó que Michael Jackson sufría de la afección cutánea llamada vitíligo, haciendo que su cuerpo tuviese zonas de piel oscura y de piel clara, de la misma manera que sentenció con plena seguridad que los intentos de RCP de los paramédicos que intentaron reanimarlos antes de su muerte fueron las razones de los hematomas de su pecho y sus costillas fracturadas.