Michael Israetel, doctor en fisiología del ejercicio, opina sobre la creatina: "Una estafa corporativa"

Realizar un cambio físico no es tarea sencilla. Aunque en teoría parece fácil: seguir una dieta y ejercitarse diariamente. No obstante, la realidad es distinta. Además, muchas personas optan por consumir creatina para mejorar el rendimiento deportivo, aumentar la fuerza y la masa muscular, y acelerar la recuperación.

Es un suplemento que utilizan muchos deportistas, pero es muy importante consumirla de forma correcta, según apuntan muchos expertos en nutrición. Por ello, el uso de la creatina siempre está en boca de todos, y una de las últimas personas en pronunciarse fue Michael Israetel, doctor en fisiología del ejercicio, en un pódcast.

El experto aseguró que "la carga de creatina es una gigantesca pérdida de tiempo en casi todos los casos", ya que "no ayuda a perder peso de forma significativa".

La creatina, uno de los suplementos más consumidos por los deportistas / Freepik

Israetel comentó que "no conozco ningún suplemento de venta libre que ayude a quemar grasa y a ganar músculo al mismo tiempo". Tras ser cuestionado por los suplementos que él tomaría para mejorar físicamente, el doctor en fisiología del ejercicio señaló que la creatina "ayuda a construir músculo".

"Tiene increíbles beneficios cognitivos. Es muy saludable. Así que cinco gramos al día de monohidrato de creatina para la mayoría de la gente es genial", destapó.

Sobre la carga de dosis altas y rápidas de creatina, Israetel afirmó que "es básicamente como una estafa corporativa" para que "consumas más". El experto no dudó en decir que la industria la presenta al consumidor como la gran solución, pero no es así.

Hoy en día, el consumo de la creatina parece ser una parte casi obligatoria del estilo de vida fitness. Sin embargo, el experto asegura que la ciencia por sí sola no provocará un cambio radical, ya que es necesario tener en cuenta distintos aspectos.