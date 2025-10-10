Micah Richards (37 años) y la liada de Balotelli al pedirle ayuda con el italiano: "Le pregunté cómo presentarme y me engañó"

Los jugadores extranjeros pueden tener un tiempo de adaptación más o menos complicado al aterrizar en un club y en ocasiones buscan los consejos de otros compañeros para acelerar el proceso. También hay casos donde los futbolistas caen de pie, el mejor ejemplo está en Antony y el Real Betis, que formaron una historia de amor desde el primer momento.

Sea como sea, es más común el primer supuesto y existen numerosos ejemplos respecto al interludio entre dejar de ser el nuevo y convertirse en uno más de la plantilla. No obstante, no todo el mundo busca al mejor consejero para integrarse completamente en el grupo.

Que se lo pregunten al actual colaborador del programa de la CBS Sports, 'Golazo', Micah Richards. El inglés fue futbolista profesional aunque hace seis años que se retiró, en 2019, aunque solamente tiene 37, y comparte pantalla con Thierry Henry, Jamie Carragher o Kate Scott.

@micahrichards

Richards empezó en el Manchester City, aunque nunca llegó a despuntar y salió cedido a la Fiorentina italiana en 2014 para tener más oportunidades de jugar. No obstante, el inglés no sabía italiano y buscó el apoyo de un excompañero italiano en la Premier para poder desarrollarse con mayor naturalidad durante las interacciones con los nuevos conocidos.

El elegido fue Mario Balotelli, conocido por sus bromas, algunas de dudoso gusto, y por su comportamiento díscolo que le convirtió en uno de esos proyectos de superestrella que nunca pudieron llegar a brillar completamente.

"Llegué a la Fiorentina el último día de mercado. Como no hablaba italiano y como el completo idiota que soy, le pregunté a Balotelli cómo debería presentarme a la gente", comentaba en el podcast 'The rest is football', aunque la solución del italiano resultó no funcionar como esperaba.

"Después fui a ver al entrenador, Vincenzo Montella. Me acerqué, le di la mano y le dije 'testa di cazzo'", revela ante el resto de tertulianos que no se podían creer que hubiera hecho caso a un personaje de la talla del delantero más polémico de los últimos años: "Eres tonto", le resaltan.

'Testa di cazzo' se puede traducir como 'gilipollas' en español, por lo que la reacción del míster al no esperarse ese saludo de parte del nuevo del vestuario: "Me engañó, me pillaron con las manos en la masa", reconocía el exfutbolista años más tarde.

Sin embargo, el técnico se lo tomó bien y "se puso a reír" al escuchar al inglés insultarle de esa manera, ayudando de esta manera al nuevo a salir de esa situación tan vergonzosa. La vida es más sencilla cuando uno se la toma con humor.