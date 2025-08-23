El método de la Policia Nacional que debes conocer para evitar los ahogamientos infantiles

En mitad del tórrido verano, hay una solución infalible para combatir el sofocante calor: un buen chapuzón. Pegarte un buen baño en la piscina, la playa o incluso en un río es la gran solución para muchos, pero como todo tiene sus riesgos, especialmente para los más vulnerables: los niños pequeños.

Riesgo de ahogamiento: bastan solo 10 centímetros de profundidad

Muchos pueden pensar que el riesgo de ahogo para un pequeño solo existe en la playa, o en las piscinas más profundas. Lo cierto es que esto no es así: bastan solo 10 centímetros para que un bebé se pueda ahogar, como alerta la Policía Nacional en su cuenta en X.

Según el Sistema Integrado de Gestión de Datos de Incidencias en el Medio Acuático (SIFA), en España ya han fallecido más de 100 personas por ahogamiento en lo que va de verano, una media de dos por día.

Según estimaciones de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, solo en la primera quincena de julio hubo 29 víctimas mortales. De media, cada año fallecen más de 350 personas en zonas de playas o ríos en España.

Tan solo este año, 20 de las víctimas fallecidas eran menores, diez de ellas solo en el mes de junio. Del total de personas, cuatro eran menores de tres años, cinco tenían entre once y diecisiete y dos tenían entre cuatro y diez años, explica la federación.

El 2024 cerró como el segundo peor año de los últimos diez, con 471 fallecimientos por ahogamiento. La gran mayoría de ahogamientos han sucedido en zonas no vigiladas, por lo que todos los organismos alertan del alto riesgo de bañarse en esos lugares.

Conocer el truco que expone la Policía en X podría ser muy útil para salvar la vida a un menor que se está bañando solo, incluso en zonas vigiladas o con socorristas.

La regla del 10/20

Para evitar sustos, la Policía Nacional aconseja en redes sociales un truco para que los bebés naden a salvo. Es la regla del 10/20. Este truco consiste en mirar a tu pequeño cada 10 segundos, a una distancia que pueda ser recorrida en no más de 20 segundos.

De esta forma, si le llegase a pasar cualquier cosa, podías llegar a tiempo y prevenirlo de ahogarse.