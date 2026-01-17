El método finlandés para mantener la casa caliente de forma barata sin radiadores

Finlandia es uno de los países más fríos del mundo, especialmente en Europa. 'La tierra de los mil lagos' es conocida por sus largos inviernos, con temperaturas que oscilan entre los -10 °C y -20 °C en la zona del sur.

En Laponia, región ubicada al norte, los termómetros descienden por debajo de -30 °C de forma frecuente. Por este motivo, la población finlandesa es una de las más experimentadas para combatir el frío.

En este contexto, el consumo de la energía eléctrica es una de las preocupaciones de muchas familias, que buscan ahorrar en la factura de la calefacción a final de mes.

Los sistemas de calefacción tradicionales, como los radiadores, son indispensables. Sin embargo, existe un método finlandés para mejorar la sensación térmica de la vivienda.

En el país nórdico, muchos ciudadanos utilizan velas como fuentes complementarias de calor. Este objeto no sustituye a la calefacción, pero es un aporte térmico que se utiliza en las casas que tienen un buen aislamiento.

Una llama puede emitir entre 30 y 80 vatios, una pequeña cantidad que se multiplica cuando se utilizan varias velas. En habitaciones pequeñas, encender cinco o seis velas puede generar un efecto similar al calefactor eléctrico de baja potencia.

Este ligero aumento no sustituye al sistema de calefacción, pero refuerza el ambiente en las viviendas que están bien aisladas. En Finlandia, la mayoría de hogares cuentan con este tipo de aislamiento para aprovechar al máximo el calor.

Además, la luz cálida de las velas aporta una mayor sensación de calor. En los países nórdicos, donde escasea la luz natural durante el invierno, encender velas al llegar a casa se ha convertido en una costumbre para reforzar el hogar.