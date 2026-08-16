Tiempo
Los meteorólogos advierten con el Niño: Hay un 69% de probabilidades de que este 2026 sea histórico
Desde Estados Unidos se ha lanzado la alerta después de registrar el calor necesario para la formación del fenómeno más pronto que nunca antes
El verano se acerca incesantemente a su final y los amantes del frío ya se frotan las manos y no pueden esperar más para dejar atrás este calor sofocante de la canícula que estamos viviendo este 2026. Sin embargo, parece que esta temporada el principal fenómeno atmosférico, el Niño, llegará con toda la fuerza y los meteorólogos ya han empezado a advertir.
El Niño empieza a coger forma sobre el mes de junio a partir de los vientos elíseos del Pacífico que llevan el agua superficial desde Sudamérica hasta las costas australianas, algo que provoca que se genere una gran diferencia térmica entre un extremo y el otro del mundo.
Cuando estos vientos van reduciendo su intensidad la masa de agua caliente acumulada se desplaza hasta el centro y el oeste del océano y es en este punto en el que empieza a crearse como tal. Aumenta notablemente la temperatura del agua superficial y se generan grandes nubes que provocan hasta cambios en los vientos, alterando la circulación atmosférica.
A la práctica esto implica un aumento de la temperatura media en todo el mundo e inundaciones y sequías en zonas donde no acostumbran a suceder porque las precipitaciones tienden a concentrarse. En España, el Niño no llega de manera directa, pero sí que notamos los efectos colaterales, como precipitaciones potencialmente superiores en determinados momentos.
Un Niño (posiblemente) fuera de lo normal
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) publicó hace unos días que hay muchas posibilidades de que el agua superficial del mar se sitúe por encima a los 2º C entre octubre y diciembre.
Además, a principios de este mes de agosto la organización ya detectó una anomalía en una región del océano donde la temperatura ya ascendía por encima de la media en 1,8º C, representando el momento del año más temprano en llegar a estos valores.
No obstante, tratan de asegurar que este aumento del calor en el mar no implica que directamente vaya a suceder un Niño superfuerte, solamente que aumenta la probabilidad de que ocurra, señalando que puede suceder "un evento histórico que exceda la fuerza".
"Con un evento de esta magnitud, la probabilidad de experimentar impactos consistentes con El Niño son mayores, pero no están garantizadas. En resumen, El Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad superior al 90% de un evento muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-27 en el hemisferio norte", avanza, puntualizando que las probabilidades de que sea insólito desde que se tienen registros, 1950, es del 69%.
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