El meteorólogo Marc Redondo revela los mejores destinos para Semana Santa "donde lloverá menos"

Quedan pocos días para que comiencen las vacaciones de Semana Santa. Este puente está marcado en el calendario de muchos trabajadores, que aprovechan para disfrutar de un merecido descanso.

Desafortunadamente, algunas escapadas estarán marcadas por la llegada de la borrasca Oliver. La operación salida comenzará este viernes, y las previsiones señalan al fenómeno meteorológico.

El meteorólogo Marc Redondo, habitual colaborador de 'Aruser@s', ha hecho su previsión de la Semana Santa en el programa de 'La Sexta'. En primer lugar, se ha centrado sobre este viernes: "No lloverá en todo el país, en algunos lugares no va a llover y vamos a tener el cielo bastante despejado. Las temperaturas no serán muy frías. Llegan muchas nubes del sur hacia el norte, donde haya lluvia, habrá barro. Nos vamos a librar en el extremo norte y en el Mediterráneo".

A partir de mañana, Redondo advierte que "tenemos por delante un fin de semana complicado, con inestabilidad. No va a llover todo el día, pero van a ir evolucionando. El domingo se mantendrá la misma previsión", adelanta el meteorólogo. En este punto, ha proseguido con lo más interesante para los espectadores, la Semana Santa.

"El lunes será inestable en el norte, entonces, las dudas llegan a partir del martes, aquí la previsión pierde fiabilidad. Martes y miércoles tienen pinta de días muy fríos, pero tan fríos como en el pleno invierno. A partir de aquí, llegan los cambios, el viernes tiene pinta de que va a llover en varios sitios", explicaba Marc Redondo.

Además, también ha querido ofrecer algo de optimismo a la audiencia: "No hay que cambiar los planes. Las previsiones meteorológicas también cambian todo el tiempo. Si llueve por la mañana, es posible que por la tarde salga el sol, y al revés", anuncia con esperanza sobre las vacaciones.

No obstante, Marc Redondo ha recomendado el mejor lugar para escapar de la lluvia en Semana Santa. "Lo que sí tenemos claro es que sería el Mediterráneo la zona que más se libraría de la lluvia... De momento", adelanta en el magacín de entretenimiento.

De hecho, si el meteorólogo tuviera que escoger donde pasar las vacaciones, no tiene dudas: "Si hay que escoger, yo iría al Mediterráneo, donde lloverá menos. Y Canarias".