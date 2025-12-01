Meteored advierte la llegada de un chorro polar "más activo e intenso" para el puente de diciembre

El puente de diciembre es uno de los momentos más esperados para los trabajadores. El próximo fin de semana llega entre dos festivos nacionales: el Día de la Constitución Española (6 de diciembre) y el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre). Por lo tanto, muchos españoles aprovechan estos días para disfrutar de un merecido descanso.

En los últimos días, el tiempo en España ha estado marcado por la estabilidad. No obstante, se aproxima un nuevo cambio que podría dejar fuertes rachas de viento, lluvia y nieve en diferentes partes del país.

Según Meteored, la llegada de un chorro polar podría generar borrascas intensas en el Atlántico Norte: "Generarán ciclogénesis poderosas y borrascas que afectarán a la fachada occidental europea".

Durante los próximos días, se irán sucediendo los sistemas frontales que traerán nuevas precipitaciones. Estas serán más abundantes en la vertiente atlántica y en zonas de montaña, aunque llegarán a la mayor parte del territorio debido a que serán activas y extensas.

Además, los frentes también provocarán fuertes variaciones de temperatura, así como nevadas copiosas en los sistemas montañosos: "España podría ser uno de los países con más nieve acumulada", apunta Meteored.

De la misma forma, Meteored advierte que los frentes afectarán más al suroeste del continente europeo, siendo nuestro país "una de las regiones más perjudicadas".

El último fin de semana de noviembre dejará nevadas en Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Sistema Ibérico, Pirineos y Sierra Nevada. Sin embargo, la cota de nieve se irá reduciendo con el paso de los días, registrando un mayor acumulado por encima de los 1500 metros.

Finalmente, la AEMET prevé "una semana más cálida de lo normal en la mitad norte peninsular y puntos del área mediterránea" para los días que van desde el próximo 8 de diciembre hasta el 14 del mismo mes.