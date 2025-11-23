Tiempo
El Meteocat vuelve a avisar: no tendremos lluvia, pero el frío estará muy presente
Volveremos a tener un domingo con el frío como principal protagonista
Volvemos a encontrarnos en un nuevo domingo, tratándose de nada más y menos que el penúltimo domingo del mes de noviembre, acercándonos más a las fechas navideñas que tanto gustan en un montón de personas.
Sin embargo, eso no quita que vayamos a tener un tiempo inestable, algo normal en las fechas en la que nos encontramos, donde el frío y la lluvia, suelen ser los principales protagonistas, aunque eso en el día de hoy será diferente.
El tiempo que nos espera en Barcelona el día de hoy
De primeras, circularán bandas de nubes altas y medias a lo largo del día, más abundantes hasta primera hora de la mañana ya partir de la tarde, cuando dejarán el cielo entre medio y muy nublado, o puntualmente cubierto, así como en la vertiente norte del Pirineo hasta mediodía.
Hasta mediodía se espera una precipitación débil en el extremo norte del Pirineo, principalmente en la vertiente norte del Pirineo; se acumularán cantidades entre escasas y poco abundantes. La cota de nieve empezará hacia los 1.600 metros y subirá hasta los 2.000 metros a media mañana.
En lo que respecte, la temperatura máxima subirá entre ligeramente y moderadamente, aunque se espera que a la caída de la tarde, el frío se encuentre más que presente en el domingo de hoy. La visibilidad será buena o excelente en general, aunque en la vertiente norte del Pirineo será regular, o mala en zonas de montaña, hasta el final de la mañana.
Soplará viento de componente oeste en la mitad oeste y el resto del litoral central, entre flojo y moderado con rachas fuertes y algunas muy fuerte en la mitad sur del litoral y prelitoral y cotas altas del Pirineo y Prepirineo.
En el resto, el viento será flojo y variable en general, aunque soplará de componente sur flojo o moderado en el litoral norte. Sin embargo, de madrugada y al final del día, el viento será flojo y variable en general en el interior.
