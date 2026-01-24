Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Meteocat vuelve a activar alertas en Catalunya: viento fuerte y nieve a 300 metros

La agencia meteorológica de Catalunya prevé un sábado bastante complicado a nivel de clima

10/01/2024 Una mujer sujeta un paraguas mientras camina por una calle de nieve, a 10 de enero de 2024, en Jaca, Huesca, Aragón (España). La DANA ha llegado a Aragón con lluvia, frío y nieve, poniendo en alerta a los servicios de protección civil de la comunidad. Los primeros copos de nieve ya han empezado a caer en el norte de Huesca y han dejado varias carreteras afectadas por la nieve. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hablan de que el temporal dejará espesores de hasta 15 centímetros en varias comarcas de la Provincia de Huesca. SOCIEDAD Verónica Lacasa - Europa Press

10/01/2024 Una mujer sujeta un paraguas mientras camina por una calle de nieve, a 10 de enero de 2024, en Jaca, Huesca, Aragón (España). La DANA ha llegado a Aragón con lluvia, frío y nieve, poniendo en alerta a los servicios de protección civil de la comunidad. Los primeros copos de nieve ya han empezado a caer en el norte de Huesca y han dejado varias carreteras afectadas por la nieve. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hablan de que el temporal dejará espesores de hasta 15 centímetros en varias comarcas de la Provincia de Huesca. SOCIEDAD Verónica Lacasa - Europa Press / Veronica Lacasa / Europa Press

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

El Meteocat ha tenido que volver a activar decenas de alertas distintas para el día de hoy, sábado 24 de enero en Catalunya, con motivo de las complicaciones climáticas que llegan al territorio. Y es que será un día en el que habrá que estar atento a múltiples fenómenos.

El Meteocat confirma un sábado marcado por lluvias, nieve y viento

De primeras, la agencia meteorológica confirma que Catalunya se despertará con un cielo muy nublado, con la excepción de Terres de l'Ebre. A medida que pasen las horas, el cielo se irá despejando de oeste a este. Aun así, solamente quedará 'poco nublado' en el tercio sur y puntos de la mitad oeste de la región, mientras que en el resto de territorio seguirá habiendo una presencia notable de nubes.

En cuanto a las precipitaciones, el Meteocat señala que todo arrancará con lluvias dispersas en el tercio oeste de Catalunya y más generales en todo el resto del territorio. Asimismo, llegada la tarde las precipitaciones se concentrarán en el cuadrante noreste y el extremo norte del Pirineo, mientras que para el final del día solo quedará rastro de ello en el Empordà y norte del Pirineo.

La intensidad de las precipitaciones se anticipa como débil de manera general pero moderada en ciertos puntos localizados. En términos de acumulaciones, serán mínimas en el tercio oeste, aunque entre poco abundantes y abundantes en el noreste y extremo norte del pirineo. Es decir, aquí podría haber acumulaciones de entre 20 y 50 mm/24 h.

En última instancia, el Meteocat ha emitido múltiples avisos por la cota de nieve. Generalmente se situará entre los 600 y 800 metros, pero podría caer hasta los 400 e incluso los 300 metros en los momentos de mayor intensidad, con concentración en el cuadrante noreste del territorio catalán.

Como consecuencia del ambiente de precipitaciones y la baja cota de nieve, la agencia meteorológica confirma que habrá una importante bajada de temperaturas. Eso sí, aclaran que la temperatura mínima se registrará al final del día en la mayor parte de puntos de Catalunya.

Donde el Meteocat ha emitido avisos también es en puntos del litoral central de Catalunya por rachas de viento, unos avisos moderados que implican posibles velocidades de hasta 20m/s. El organismo meteorológico hace énfasis en que los golpes de viento más fuertes se experimentarán en Terres de l'Ebre así como en el norte, y de nuevo, el litoral de la región.

Y hasta aquí el repaso al clima que nos espera en Catalunya, el cual podría sorprender por sus nevadas, y por el que se pide precaución por sus rachas de viento. Incluso si no hay previsión de fuertes lluvias, también es algo a lo que habrá que estar atento.

