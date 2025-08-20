El Meteocat sigue en alerta por las lluvias: ¡más de 10 nuevos avisos y siguen bajando las temperaturas!

Definitivamente estamos ante un verano imprevisible y completamente indomable; de las potentes olas de calor pasamos a las fuertes amenazas de lluvia (y viceversa). Y ahora es el turno del Meteocat de seguir manteniendo las alertas por precipitaciones.

Y es que en efecto, el servicio meteorológico de Catalunya se ha visto forzado a emitir una serie de avisos por lluvia con impacto en la jornada de hoy mismo, 20 de agosto de 2025. Todo apunta a que será un día pasado por agua al completo.

Los avisos por lluvias moderadas se mantienen en Catalunya

Para comenzar, durante las primeras horas del día (de las 00:00 a las 06:00), en Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre y Monstià se ha recibido aviso moderado por la intensidad de las lluvias. Pero la evolución de estos avisos muestra lo inestable del tiempo por todo el territorio.

Unas horas más tarde, en el rango de las 12:00 del mediodía a las 18:00 de la tarde, los avisos por precipitaciones se trasladan así a las comarcas de Ripollès, Garrotxa, Osona, Selva y Vallès Oriental. Aunque la cosa no acaba aquí.

Los últimos avisos del día llegan en el rango de las 18:00 de la tarde a las 00:00 de la medianoche, aunque sin repetir un solo territorio donde se han activado los previos avisos. En este caso, son las comarcas de Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf y Baix Penedès las que deberán tener un ojo puesto en el cielo.

Con todos estos avisos moderados por lluvias, además del clima marcado por las precipitaciones más recientes, desde el Meteocat han confirmado que las temperaturas seguirán bajando de forma general en todo el territorio de Catalunya.

Esto nos deja escenarios como el de Val d'Aran, donde apenas se alcanzarán los 20 grados como temperatura máxima. Y es que aunque habrá excepciones tales que puntos del interior y sur de Catalunya, donde todavía experimentarán máximas de 30 grados, por lo general las temperaturas se moverán más en torno a los 25 grados en la mayoría de comarcas.

Veremos cómo progresa el tiempo durante estos próximos días, y es que incluso sin potenciales avisos de por medio parece ser que las lluvias seguirán siendo protagonistas en Catalunya. En cualquier caso, toca estar siempre atentos a los pronósticos del Meteocat.