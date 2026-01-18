El Meteocat y Protección civil ponen en alerta a Catalunya por la lluvia: mucho ojo en estos puntos

Hoy, domingo 18 de enero de 2026, el Meteocat prevé un día de cielos muy nublados en toda Catalunya, con algunas aclaraciones pasajeras por la mañana en el tercio sur.

Se esperan lluvias en cualquier zona, pero especialmente intensas en la mitad este, con acumulaciones que podrían superar los 100 milímetros en litoral, prelitoral y vertiente sur del Pirineu y Prepirineu. Se avecinan días complicados en lo que respecta al tiempo.

Avisos y alertas en Catalunya

Protección Civil ha activado los planes INUNCAT por riesgo de inundaciones y NEUCAT por nevadas, debido a las precipitaciones fuertes y persistentes en comarcas como Tarragonès, Priorat, Baix Camp y zonas pirenaicas.

El Meteocat emite avisos naranjas por lluvias intensas en el sur y amarillos en el litoral norte, con posibilidad de olas superiores a 2,5 metros por temporal marítimo hasta el martes.

En alturas por encima de los 2.000 metros, se acumularán hasta 40 cm de nieve, con cota alrededor de 1.500 metros (transitoriamente más baja en el Pirineu norte). Por tanto, se precisa extremar la precaución en estos puntos y estar pendientes de los avisos diarios.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas se mantendrán similares o algo más bajas que ayer, con valores por debajo de los 10 grados en muchas áreas. La visibilidad será pobre, sobre todo en zonas altas por culpa de los bancos de niebla, lo que complicará la conducción.

Se espera que soplen vientos de componente este en litoral y prelitoral, con rachas fuertes en el norte costero; en el interior variables, y de oeste en el sur y oeste con golpes fuertes. Estas condiciones podrían agravar el temporal Harry que afecta a la región y que seguirá presente en los próximos días.

Para mañana se espera que las precipitaciones sigan presentes, aunque algo menos extensas, concentrándose sobre todo en el litoral y prelitoral, con ratos de lluvia moderada y ambiente frío.

El temporal marítimo puede reforzarse, con oleaje que podría superar los 4 metros en varios tramos de la costa catalana, con el viento soplando con rachas fuertes, especialmente por la tarde.