El Meteocat prevé algunas lluvias para el 23 de marzo: estas son las zonas afectadas de Catalunya

Estamos viviendo un 2026 plagado de borrascas, donde las etapas donde los cielos están soleados se conforman como pequeños lapsos de tiempo entre los temporales; especialmente, durante los meses de enero y febrero.

No obstante, parece que las lluvias no estan terminando de desaparecer del todo durante este mes de marzo (algo que suele ser normal en esta época del año, por otro lado). Y es que, según la nueva previsión del Meteocat, habrá precipitaciones puntuales en Catalunya durante el día de hoy.

Esta información ha quedado reflejada en el nuevo informe de la agencia de meteorología para hoy mismo, día 23 de marzo. En él, se especifica que lloverá al sur de Tarragona durante la mañana, a pesar de que el cielo esté mayormente despejado en el resto de Catalunya.

Esto último se expandirá a otras zonas de la región, dado que también habrá precipitaciones en el área de Manresa después del mediodía, así como en el extremo este del área de Solsonès.

En cuanto a las temperaturas, hay que aclarar que estas sufrirán un ligero descenso con respecto a las máximas, mientras que las mínimas adoptarán valores ya vistos durante el fin de semana; siendo de 17ºC y -2ºC respectivamente.

En este mismo sentido, hay que aclarar que el Meteocat no ha lanzado ningún tipo de alerta para el día de hoy en cuanto a las rachas de viento, dado que estas serán de carácter flojo en casi toda Catalunya durante el día de hoy.

Lo mejor de todo es que esta situación irá mejorando a lo largo de la semana conforme avancen las jornadas. Para empezar, mañana mismo, día 24 de marzo, los cielos permanecerán mayormente soleados durante todo el día.

Algo que se volvería a repetir el miércoles 25 de marzo, salvo por la idea de que existe la posibilidad de que nieve en algunas zonas dercanas al Pirineo, pero nada que se salga de los valores habituales que maneja el Meteocat.