Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Albacete - BarcelonaLesión RaphinhaSorteo Copa del ReyVAR Copa del ReyAlineación Barcelona hoyArsenal - ChelseaBarça - FenerbahçeBarça - Fenerbahçe horarioCuartos Copa del ReyPanathinaikos - Real MadridConvocatoria BarcelonaBernardo SilvaTer StegenArbeloaCopa de España fútbol salaMercado de FichajesToni NadalMárquezTest MotoGPPanathinaikos - Real MadridSeis NacionesJuegos Olímpicos InviernoBarça Youth LeagueCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsJorge ReyJuan JoséJuan Carlos RiveroBaliza
instagramlinkedin

Tiempo

El Meteocat pone fin al Sol: Llega Leonardo para devolver las lluvias a Catalunya

Después de un inicio de semana con un poco de todo, la previsión alerta de la llegada de una nueva borrasca, con nubes y lluvias, otra vez

Llega Leonardo, la nueva borrasca que amenaza la Península Ibérica y que dejará lluvias en Catalunya.

Llega Leonardo, la nueva borrasca que amenaza la Península Ibérica y que dejará lluvias en Catalunya.

Pol Langa

Pol Langa

Tras un martes marcado por el Sol y las temperaturas agradables después de varios días de mal tiempo en Catalunya, las nubes grises volverán a ser las protagonistas de cara a la segunda parte de la semana.

Lluvias, viento, nieve... el país ha sufrido el paso de diversas borrascas en las últimas semanas que han dejado un enero de récord. El Meteocat informa de que el primer mes del 2026 ha contribuido a establecer el invierno más lluvioso desde 1996, "y en algunos puntos, desde 1950".

Por eso, la agencia avisa de la llegada de "una borrasca de gran impacto llamada Leonardo" que llegará a Catalunya, aunque indirectamente. De entrada, provocará la continuidad de este clima agradable, pese a que bajarán un poco los termómetros, aunque permitirá la llegada de nubes que no se espera que descarguen demasiada lluvia el miércoles.

"De madrugada aumentará la nubosidad por el oeste del país y hasta el final de la mañana el cielo quedará entre medio y muy nublado", apunta en su previsión. Sin embargo, la situación mejorará a partir de la tarde, pero regresarán las nubes a partir de la noche.

Todo ello, para dejar un jueves pasado por agua en gran parte del territorio, que también llegará con un aumento de temperaturas gracias al frente cálido, relacionado con el fenómeno de Leonardo. La AEMET también se ha pronunciado al respecto.

"La circulación atlántica inducida por Leonardo arrastrará al tercio sur peninsular una masa de aire de origen tropical que se caracterizará por un contenido en agua precipitable muy alto, especialmente anómalo para la época del año", comenta en X.

MÁLAGA, 28/01/2026.- Un hombre lucha contra el fuerte viento que se registra este miércoles en Málaga. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto. EFE/ Jorge Zapata

Un hombre lucha contra el fuerte viento que se registró en Málaga con la borrasca Kristin. / Jorge Zapata / EFE

Así, en España será el miércoles el día fuerte "dando lugar a precipitaciones intensas y extraordinariamente persistentes en el tercio sur peninsular". Además, de cara al fin de semana, la situación volvería a estar marcado por un nuevo episodio de lluvias.

Noticias relacionadas y más

"A partir del sábado 7, y dentro de un contexto de moderada incertidumbre, la llegada de una nueva borrasca atlántica podría dar lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento", sentencia. El día de la marmota.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL