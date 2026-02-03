Tiempo
El Meteocat pone fin al Sol: Llega Leonardo para devolver las lluvias a Catalunya
Después de un inicio de semana con un poco de todo, la previsión alerta de la llegada de una nueva borrasca, con nubes y lluvias, otra vez
Tras un martes marcado por el Sol y las temperaturas agradables después de varios días de mal tiempo en Catalunya, las nubes grises volverán a ser las protagonistas de cara a la segunda parte de la semana.
Lluvias, viento, nieve... el país ha sufrido el paso de diversas borrascas en las últimas semanas que han dejado un enero de récord. El Meteocat informa de que el primer mes del 2026 ha contribuido a establecer el invierno más lluvioso desde 1996, "y en algunos puntos, desde 1950".
Por eso, la agencia avisa de la llegada de "una borrasca de gran impacto llamada Leonardo" que llegará a Catalunya, aunque indirectamente. De entrada, provocará la continuidad de este clima agradable, pese a que bajarán un poco los termómetros, aunque permitirá la llegada de nubes que no se espera que descarguen demasiada lluvia el miércoles.
"De madrugada aumentará la nubosidad por el oeste del país y hasta el final de la mañana el cielo quedará entre medio y muy nublado", apunta en su previsión. Sin embargo, la situación mejorará a partir de la tarde, pero regresarán las nubes a partir de la noche.
Todo ello, para dejar un jueves pasado por agua en gran parte del territorio, que también llegará con un aumento de temperaturas gracias al frente cálido, relacionado con el fenómeno de Leonardo. La AEMET también se ha pronunciado al respecto.
"La circulación atlántica inducida por Leonardo arrastrará al tercio sur peninsular una masa de aire de origen tropical que se caracterizará por un contenido en agua precipitable muy alto, especialmente anómalo para la época del año", comenta en X.
Así, en España será el miércoles el día fuerte "dando lugar a precipitaciones intensas y extraordinariamente persistentes en el tercio sur peninsular". Además, de cara al fin de semana, la situación volvería a estar marcado por un nuevo episodio de lluvias.
"A partir del sábado 7, y dentro de un contexto de moderada incertidumbre, la llegada de una nueva borrasca atlántica podría dar lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento", sentencia. El día de la marmota.
