El Meteocat pone fecha al regreso del sol en Barcelona y avisa: las temperaturas subirán más de lo habitual

Después de un inicio de febrero marcado por las lluvias y los cielos encapotados, llegan buenas noticias para Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) confirma un cambio de tiempo progresivo que devolverá el sol a la ciudad y traerá consigo una subida de las temperaturas, más propias de finales de invierno que de principios de febrero.

El tiempo en Catalunya desde hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Durante la jornada de hoy, el cielo se mantendrá nublado, con algunos ratos de cielos cubiertos, especialmente a primera hora del día. Aun así, en algunos puntos de Catalunya ya se han abierto claros (en el noreste) y según los meteorólogos, este será el preludio del cambio que se notará con más claridad en los próximos días.

Las precipitaciones previstas serán débiles y dispersas, concentradas sobre todo en el tercio oeste y en zonas del Pirineo, sin acumulaciones significativas. La cota de nieve, que a primera hora está rondando los 1.000 metros, se disparará hasta situarse entre los 1.600 y 1.800 metros, un claro indicio de que llega una masa de aire más templado.

En Barcelona, el sol hará acto de presencia de forma intermitente; será a partir del jueves 12 de febrero cuando el tiempo se estabilice con mayor claridad, dando paso a jornadas casi primaverales.

Las temperaturas máximas se mantienen hoy en valores parecidos o ligeramente más bajos, pero los expertos adelantan que irán subiendo en los próximos días, situándose por encima de la media habitual para esta época del año. Un alivio después de semanas de inestabilidad y mucho frío que permitirá dejar atrás el paraguas y recuperar los planes al aire libre.

Ahora bien, el Meteocat recomienda mantenernos muy atentos a las previsiones meteorológicas porque febrero todavía puede deparar cambios bruscos de tiempo. Aunque por ahora el sol vuelve y el invierno da una tregua en Catalunya.