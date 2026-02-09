TIEMPO
El Meteocat pone fecha al regreso del sol en Barcelona y avisa: las temperaturas subirán más de lo habitual
Nos despedimos de las lluvias en Barcelona: el Meteocat confirma cuándo vuelve el sol y las temperaturas agradables
Después de un inicio de febrero marcado por las lluvias y los cielos encapotados, llegan buenas noticias para Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) confirma un cambio de tiempo progresivo que devolverá el sol a la ciudad y traerá consigo una subida de las temperaturas, más propias de finales de invierno que de principios de febrero.
El tiempo en Catalunya desde hoy, lunes 9 de febrero de 2026
Durante la jornada de hoy, el cielo se mantendrá nublado, con algunos ratos de cielos cubiertos, especialmente a primera hora del día. Aun así, en algunos puntos de Catalunya ya se han abierto claros (en el noreste) y según los meteorólogos, este será el preludio del cambio que se notará con más claridad en los próximos días.
Las precipitaciones previstas serán débiles y dispersas, concentradas sobre todo en el tercio oeste y en zonas del Pirineo, sin acumulaciones significativas. La cota de nieve, que a primera hora está rondando los 1.000 metros, se disparará hasta situarse entre los 1.600 y 1.800 metros, un claro indicio de que llega una masa de aire más templado.
En Barcelona, el sol hará acto de presencia de forma intermitente; será a partir del jueves 12 de febrero cuando el tiempo se estabilice con mayor claridad, dando paso a jornadas casi primaverales.
Las temperaturas máximas se mantienen hoy en valores parecidos o ligeramente más bajos, pero los expertos adelantan que irán subiendo en los próximos días, situándose por encima de la media habitual para esta época del año. Un alivio después de semanas de inestabilidad y mucho frío que permitirá dejar atrás el paraguas y recuperar los planes al aire libre.
Ahora bien, el Meteocat recomienda mantenernos muy atentos a las previsiones meteorológicas porque febrero todavía puede deparar cambios bruscos de tiempo. Aunque por ahora el sol vuelve y el invierno da una tregua en Catalunya.
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona
- Su hermano okupa la casa de sus padres y se niega a salir hasta que lo desalojan: 'Retrasó la firma de la herencia con excusas
- Scottie Pippen se deshace de las Air Jordan 7 que usó el '23' en la final olímpica de Barcelona: Este es su escandaloso precio en subasta
- La dura confesión de Álvaro Morata tras su ruptura con Alice Campello: 'Estamos sufriendo
- Qué tiempo hará en Carnaval 2026: Jorge Rey da un atisbo de esperanza a las rúas
- El brutal choque en el Carrusel Deportivo de la SER por las armas en Estados Unidos entre 'Itu' y Ponseti: 'Yo también las tendría
- Sale a la luz el nuevo amor de Ilia Topuria: una influencer española