Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bad Bunny SuperbowlResultado SuperbowlJulián ÁlvarezCarvajalValencia - Real MadridCasadóDinero SuperbowlClasificación LaLigaCamp NouHugo GonzálezBarça - Bàsquet GironaRicky RubioClasificación LaLiga sin VAREnric LuzánPróximo partido BarcelonaRayo OviedoMojicaPichichi LaLigaBota de OroCuándo juega AlcarazClasificación Volta Comunitat ValencianaPresentación Aston MartinHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaLey alquileresJuegos Olímpicos InviernoGuardiola
instagramlinkedin

TIEMPO

El Meteocat pone fecha al regreso del sol en Barcelona y avisa: las temperaturas subirán más de lo habitual

Nos despedimos de las lluvias en Barcelona: el Meteocat confirma cuándo vuelve el sol y las temperaturas agradables

Meteocat advierte de un cambio de tiempo en Catalunya: de chaquetas, a manga corta

Meteocat advierte de un cambio de tiempo en Catalunya: de chaquetas, a manga corta / Meteocat

David Cruz

David Cruz

Después de un inicio de febrero marcado por las lluvias y los cielos encapotados, llegan buenas noticias para Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) confirma un cambio de tiempo progresivo que devolverá el sol a la ciudad y traerá consigo una subida de las temperaturas, más propias de finales de invierno que de principios de febrero.

El tiempo en Catalunya desde hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Durante la jornada de hoy, el cielo se mantendrá nublado, con algunos ratos de cielos cubiertos, especialmente a primera hora del día. Aun así, en algunos puntos de Catalunya ya se han abierto claros (en el noreste) y según los meteorólogos, este será el preludio del cambio que se notará con más claridad en los próximos días.

Las precipitaciones previstas serán débiles y dispersas, concentradas sobre todo en el tercio oeste y en zonas del Pirineo, sin acumulaciones significativas. La cota de nieve, que a primera hora está rondando los 1.000 metros, se disparará hasta situarse entre los 1.600 y 1.800 metros, un claro indicio de que llega una masa de aire más templado.

En Barcelona, el sol hará acto de presencia de forma intermitente; será a partir del jueves 12 de febrero cuando el tiempo se estabilice con mayor claridad, dando paso a jornadas casi primaverales.

Las temperaturas máximas se mantienen hoy en valores parecidos o ligeramente más bajos, pero los expertos adelantan que irán subiendo en los próximos días, situándose por encima de la media habitual para esta época del año. Un alivio después de semanas de inestabilidad y mucho frío que permitirá dejar atrás el paraguas y recuperar los planes al aire libre.

Noticias relacionadas y más

Ahora bien, el Meteocat recomienda mantenernos muy atentos a las previsiones meteorológicas porque febrero todavía puede deparar cambios bruscos de tiempo. Aunque por ahora el sol vuelve y el invierno da una tregua en Catalunya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
  2. Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona
  3. Su hermano okupa la casa de sus padres y se niega a salir hasta que lo desalojan: 'Retrasó la firma de la herencia con excusas
  4. Scottie Pippen se deshace de las Air Jordan 7 que usó el '23' en la final olímpica de Barcelona: Este es su escandaloso precio en subasta
  5. La dura confesión de Álvaro Morata tras su ruptura con Alice Campello: 'Estamos sufriendo
  6. Qué tiempo hará en Carnaval 2026: Jorge Rey da un atisbo de esperanza a las rúas
  7. El brutal choque en el Carrusel Deportivo de la SER por las armas en Estados Unidos entre 'Itu' y Ponseti: 'Yo también las tendría
  8. Sale a la luz el nuevo amor de Ilia Topuria: una influencer española

Todos los secretos y mensajes de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl 2026: Iconografía, famosos y reivindicaciones culturales

Todos los secretos y mensajes de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl 2026: Iconografía, famosos y reivindicaciones culturales

Laura Madrueño se pronuncia sobre su salida de 'Supervivientes': "Son muchos años fuera de casa"

Laura Madrueño se pronuncia sobre su salida de 'Supervivientes': "Son muchos años fuera de casa"

Día Mundial de la Pizza: por qué se celebra el 9 de febrero cada año

Día Mundial de la Pizza: por qué se celebra el 9 de febrero cada año

Ya está en vigor: Hacienda fija el límite para pagar en efectivo en el supermercado en 2026

Ya está en vigor: Hacienda fija el límite para pagar en efectivo en el supermercado en 2026

El Meteocat pone fecha al regreso del sol en Barcelona y avisa: las temperaturas subirán más de lo habitual

El Meteocat pone fecha al regreso del sol en Barcelona y avisa: las temperaturas subirán más de lo habitual

Gonzalo Bernardos lanza una advertencia a quienes quieren comprar vivienda: "Con bajos tipos de interés…"

Gonzalo Bernardos lanza una advertencia a quienes quieren comprar vivienda: "Con bajos tipos de interés…"

La predicción de la AEMET: "Las precipitaciones pueden ser fuertes en estas zonas de España"

La predicción de la AEMET: "Las precipitaciones pueden ser fuertes en estas zonas de España"

El guiño de Bad Bunny a Liam Conejo, el niño de 5 años detenido por el ICE, en la final de la Super Bowl

El guiño de Bad Bunny a Liam Conejo, el niño de 5 años detenido por el ICE, en la final de la Super Bowl