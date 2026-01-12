El Meteocat pone fecha al regreso del frío: las temperaturas caerán con fuerza en Cataluña

El año 2026 ha comenzado en buena parte de Cataluña con un escenario meteorológico claramente invernal, marcado por el frío intenso y las nevadas a cotas bajas, un fenómeno poco habitual en zonas como Barcelona y su área metropolitana.

Y aunque durante los últimos días se ha mantenido una cierta estabilidad atmosférica, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierte de un nuevo cambio de tiempo que volverá a traer un descenso generalizado de las temperaturas.

Durante la jornada de hoy, lunes 12 de enero de 2026, el cielo se presenta enturbiado por la presencia de nubes altas y medias, especialmente en el tercio norte del territorio, donde serán más compactas.

En la depresión Central se esperan estratos bajos hasta media mañana, mientras que en puntos del litoral y prelitoral sur podrían aparecer a partir de la noche. A pesar de esta nubosidad, no se prevén precipitaciones en el conjunto de Cataluña.

Las temperaturas mínimas se mantendrán similares o ligeramente más bajas en el litoral y en el Empordà, mientras que en la mitad norte podrían experimentar un ligero ascenso. En cuanto a las máximas, subirán de forma leve o moderada, ofreciendo una breve tregua térmica antes del nuevo episodio de frío.

Según el Meteocat, será a partir del jueves cuando la situación cambie de nuevo. El aumento de la nubosidad irá acompañado de una bajada de las temperaturas que se dejará notar en prácticamente todo el territorio catalán, consolidando un ambiente más frío y plenamente invenal.

La visibilidad será entre buena y excelente durante buena parte del día, aunque no se descarta la formación de bancos de niebla matinales en el norte de la depresión Central, en aquellas zonas en las que son habituales. En cuanto al viento, soplará flojo de componente sur y oeste, con rachas moderadas en el litoral norte a partir de mediodía.